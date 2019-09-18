Нове місто від Зеленського: урбаніст вказав на можливі проблеми

Ідея президента Володимира Зеленського побудувати нове місто, швидше за все, не отримає підтримку з боку інвесторів, вважає урбаніст Дмитро Беспалов. При цьому він зазначає: дешевше було б зайнятися реконструкцією вже існуючого населеного пункту.

Про це експерт заявив в коментарі OBOZREVATEL "Побудувати з нуля інвестиційний проект з усією інфраструктурою буде дуже дорого. Будувати міста потрібно було після Другої Світової. Зараз – ми міста не будуємо, а намагаємось зберегти ті, що є, бо багато українців виїжджає з країни. В силу конкуренції між містами, будувати нове не дуже хороша ідея", – заявив Беспалов.

Ідея президента Зеленського побудувати нове місто буде коштувати дорого

Великі технологічні компанії готові прийти на український ринок - їх приваблюють низька оплата праці та високий рівень робітників. "У нас талановиті і дешеві програмісти, тому ми цікаві іноземним інвесторам. Для них цікаве інвестування інфраструктури IT-парків з офісами та відпочинком. Ми не можемо побудувати таке точне виробництво, як у Китаї. Але не дуже кваліфіковане виробництво та IT ми можемо себе дозволити", - каже експерт.

Побудувати "український Лас-Вегас" буде не складно, однак люди не захочуть жити поруч, каже Беспалов. "У Батумі, де дозволений ігорний бізнес, місцеві жителі дуже не люблять турків, що приїжджають туди відпочивати. Думаю, українське суспільство також негативно сприйме ідею "Лас-Вегасу".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Володимир Зеленський пообіцяв з нуля побудувати нове місто на узбережжі Чорного моря, яке стан новим курортом.

Також Зеленський доручив підготувати і внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.

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