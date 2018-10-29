Нове "будівництво століття" Путіна: як виглядатиме найдовший у світі міст

У Росії міст Сахалін може виглядати як тунель або залізничний переїзд. Остаточне рішення приймуть до кінця 2019 року.

Як говориться у повідомленні прес-служби Хабаровського краю, продовжиться аналіз обраного маршруту залізничної траси, вивчення території і наявності на ній невивчених комунікацій.

Попередня вартість проекту — 232,2 млрд грн. Будувати споруду планують за концесією. Для концесіонера передбачено три варіанти: міст (109,4 млрд грн), уся дорога, крім порту (232,2 млрд грн), або всі об'єкти, враховуючи порт (245,5 млрд грн).

Траса пролягає через протоку Невельського, її протяжність — приблизно 585 км.

У разі позитивного рішення, це буде найдовший міст у світі. Якщо цю конструкцію розмістити у Великобританії, то вона буде довша, ніж відстань від Лондона до Глазго. Путінський міст також затьмарить трансокеанський міст під Шанхаєм, довжина якого лише 32 км.

Раніше OBOZREVATEL із посиланням на західних аналітиків повідомляв, що міст на Сахалін здатний розорити країну. У перерахунку на кілометри, будівництво об'єкта обійдеться у 3,5 раза дорожче, ніж Кримський міст. У разі прийняття позитивного рішення, роботи можуть розпочатися у 2021 році. Будівництво триватиме до п'яти років.