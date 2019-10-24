Нова угода з МВФ: в Нацбанку анонсували терміни

Згідно з очікуваннями Національного банку (НБУ), уряд України до кінця 2019 року підпише угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій, пише видання "РБК-Україна". Угода передбачає нову трирічну програму по розширеному фінансуванню для України.

"Поточний прогноз Національного банку передбачає укладення нової програми співпраці з Фондом до кінця 2019 року. Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів", – заявив глава регулятора.

Економісти також дають позитивні прогнози по переговорам української делегації з МВФ. Так, Василь Невмержицький впевнений в тому, що нова програма дійсно запрацює до кінця 2019 року.

"Я вважаю, що вона запрацює до кінця цього року, і українська делегація у Вашингтоні підтвердить цю програму, яку приймуть за основу", – сказав економіст.

На думку Андрія Новака, зараз Україна в переговорах з МВФ має кілька позитивних козирів – це виконання певних попередніх вимог, які раніше виставляв нам Фонд для продовження співпраці.

"Це, по-перше, запуск ринку землі, який планується з 1 жовтня 2020 року. Тут ми почали сходити з мертвої точки безперервного продовження мораторію. По-друге – цей намір уряду розблокувати так звану велику приватизацію. По-третє – продовження децентралізації" , – говорить він.

Затвердження нової програми по фінансуванню МВФ дозволить залучити в Україну від $5 до $10 млрд терміном на три роки. При цьому нова програма співпраці може стати останньою в стосунках з Фондом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатої в 2014 році. Фінальні платежі склали в цілому $156 млн в доларовому еквіваленті.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова йде про боротьбу з корупцією і зменшенні ролі олігархів у економіці.

Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.

Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.

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