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24 жовтня • оновлено в 15:24
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Нова угода з МВФ: в Нацбанку анонсували терміни

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Згідно з очікуваннями Національного банку (НБУ), уряд України до кінця 2019 року підпише угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій, пише видання "РБК-Україна". Угода передбачає нову трирічну програму по розширеному фінансуванню для України.

Нова угода з МВФ: в Нацбанку анонсували терміни

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"Поточний прогноз Національного банку передбачає укладення нової програми співпраці з Фондом до кінця 2019 року. Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів", – заявив глава регулятора.

Економісти також дають позитивні прогнози по переговорам української делегації з МВФ. Так, Василь Невмержицький впевнений в тому, що нова програма дійсно запрацює до кінця 2019 року.

"Я вважаю, що вона запрацює до кінця цього року, і українська делегація у Вашингтоні підтвердить цю програму, яку приймуть за основу", – сказав економіст.

На думку Андрія Новака, зараз Україна в переговорах з МВФ має кілька позитивних козирів – це виконання певних попередніх вимог, які раніше виставляв нам Фонд для продовження співпраці.

"Це, по-перше, запуск ринку землі, який планується з 1 жовтня 2020 року. Тут ми почали сходити з мертвої точки безперервного продовження мораторію. По-друге – цей намір уряду розблокувати так звану велику приватизацію. По-третє – продовження децентралізації" , – говорить він.

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Затвердження нової програми по фінансуванню МВФ дозволить залучити в Україну від $5 до $10 млрд терміном на три роки. При цьому нова програма співпраці може стати останньою в стосунках з Фондом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Яків Смолій
Місце
Україна Київ
Теги
НБУ МВФ
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