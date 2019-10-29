"Нова столиця України": Зеленський виступив із несподіваною заявою. Відеофакт

Президент України Володимир Зеленський на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі назвав місто в зв'язку з насиченою програмою заходу "новою столицею країни".

Президент виступив у вівторок, 29 жовтня, перед учасниками, розповівши про нові проекти і меморандуми з іноземними партнерами. Відео опублікувала пресслужба Офісу глави держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні було дуже багато подій. Я дуже радий бути тут. Мені здається, Маріуполь довів, що це не тільки один з головних форпостів України, а й точка відліку нового майбутнього країни. Найголовніше, я думаю, що маріупольці сьогодні відчули своє місто столицею", – радісно сказав президент.

Зеленський назвав Маріуполь столицею України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що за всіма показниками Україна опинилась на порозі економічного прориву.

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