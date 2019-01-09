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''Нова реальність'': у Росії різко зросли ціни на продукти, алкоголь і бензин

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У Росії з початку 2019 року різко зросли ціни на продукти, алкоголь і бензин.

"У новий рік із новими цінами... З першого числа наступила нова реальність, яку ЦБ позначив як розгін інфляції до 5,5% на початку року. Це і зростання ПДВ, і падіння рубля у грудні, яке позначилося на вартості імпортних продуктів, у першу чергу овочів і фруктів", – йдеться у публікації BFM.ru.

Росіяни також скаржаться і на подорожчання бензину на АЗС – десь на 60-70 копійок, а десь і на рубль. За словами нафтовиків, зростання пов'язане виключно з підвищенням податку на додану вартість на 2%.

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Представниця виробників і постачальників продуктів харчування "Руспродсоюзу" Ірина Нагайцева наголошує, що після зростання паливних цін далі по ланцюжку дорожчають і продукти.

"Частка бензину в собівартості продуктів рослинного походження перебуває на рівні 13%, по картоплі – 14-16%. Частка бензину в собівартості продуктів тваринного походження – близько 4%. У деяких великих холдингах частка витрат на ПММ у собівартості перевищує 20%. Таким чином, за рахунок зростання логістичних витрат відпускні ціни на вітчизняні продукти можуть зрости на 1-8% залежновід категорії", – повідомила Нагайцева.

Одночасно з цим подорожчав і алкоголь. Експерти пов'язують це з падінням рубля і з новими мінімальними цінами на спиртне, які з 1 січня підвищилися.

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"Ціни на алкоголь завжди щорічно зростають щонайменше на 5-7%, так само, як і на всі інші продукти. Туди закладені всі ті ж самі накладні витрати, вартість сировини і так далі", – підсумував директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадим Дробиз.

''Нова реальність'': у Росії різко зросли ціни на продукти, алкоголь і бензин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Вы эту новость ставите, чтобы ваши лохлы типа постебались и не заметили, что у вас газ в восемь (Карл в ВОСЕМЬ) раз подорожал.ДБЬ.
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