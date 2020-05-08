Нова програма МВФ для України: розкрито умови та суму співпраці
Україна в рамках нової програми stand-by може отримати від МВФ 5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців.
Про це написав представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook.
"Програма EFF, яку ми обговорювали до цього, була на три роки й на суму $8 млрд. Згідно з нею, протягом наступних 18 місяців, до кінця 2021 року, ми планували отримати від МВФ $5 млрд, а $3 млрд, що залишилися, – у 2022-2023 роках. У рамках нової програми stand-by ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же $5 млрд від МВФ", – сказано в повідомленні.
За його словами, умови надання цих коштів протягом 2020-2021 років легші, ніж тих самих $5 млрд у рамках програми EFF, оскільки не вимагають "титанічних" зусиль із просування структурних реформ.
Загальні засоби допомоги міжнародної спільноти, які будуть доступні для України після затвердження нової програми МВФ тільки 2020 року:
МВФ – програма stand-by: $3,5 млрд (+ $1,5 млрд 2021-го)
Bilateral – фінансування від інших країн, прив'язане до програми МВФ: $0,4 млрд
Програма DPL Світового банку: $1 млрд
Засоби Світового банку на допомогу системі охорони здоров'я: $0,15 млрд
Макрофінансова допомога від ЄС: другий транш $0,6 млрд
Нова макрофінансова допомога від ЄС: $1,3 млрд
"Порахуйте, скільки виходить разом коштів. Додайте до них валютні своп-лінії гривня/долар або гривня/євро, які НБУ може отримати від інших центральних банків. Таку угоду вже підписали з ЄБРР США обсягом до $500 млн. До того ж гривня, яку отримає ЄБРР, буде спрямована на кредитування економіки", – пояснив Рашкован.
Він також навів висловлювання Джері Райса: "...а потім, коли економіка відновиться, акцент підтримки МВФ може зміститися назад на рішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні з метою сприяння більш сильному та більш інклюзивному зростанню".
Рашкован додав, що до програми розширеного кредитування України в МВФ можуть повернутися за 12-14 місяців – влітку 2021 року.
"Саме тоді Україна зможе почати підготовку до отримання нової програми розширеного фінансування EFF, щоб отримати його після закінчення SBA. І тоді за цей час Україна отримає не тільки понад $10 млрд допомоги міжнародних фінансових організацій 2020-го, але й повернеться до обговорення більшої суми нового фінансування від МВФ на ... млрд доларів – якщо, звісно, Україні ці кошти будуть потрібні", – підсумував представник України в МВФ.
Ця програма необхідна Україні для того, щоби пройти пікові виплати за державними боргами, які відбудуться в травні, липні та вересні 2020 року, а також профінансувати дефіцит державного бюджету, який Верховна Рада 13 квітня збільшила до рекордних 300 млрд грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України та замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.
Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.