Нова програма МВФ для України: розкрито умови та суму співпраці

Україна в рамках нової програми stand-by може отримати від МВФ 5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців.

Про це написав представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook.

"Програма EFF, яку ми обговорювали до цього, була на три роки й на суму $8 млрд. Згідно з нею, протягом наступних 18 місяців, до кінця 2021 року, ми планували отримати від МВФ $5 млрд, а $3 млрд, що залишилися, – у 2022-2023 роках. У рамках нової програми stand-by ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же $5 млрд від МВФ", – сказано в повідомленні.

За його словами, умови надання цих коштів протягом 2020-2021 років легші, ніж тих самих $5 млрд у рамках програми EFF, оскільки не вимагають "титанічних" зусиль із просування структурних реформ.

МВФ

Загальні засоби допомоги міжнародної спільноти, які будуть доступні для України після затвердження нової програми МВФ тільки 2020 року:

МВФ – програма stand-by: $3,5 млрд (+ $1,5 млрд 2021-го)

Bilateral – фінансування від інших країн, прив'язане до програми МВФ: $0,4 млрд

Програма DPL Світового банку: $1 млрд

Засоби Світового банку на допомогу системі охорони здоров'я: $0,15 млрд

Макрофінансова допомога від ЄС: другий транш $0,6 млрд

Нова макрофінансова допомога від ЄС: $1,3 млрд

"Порахуйте, скільки виходить разом коштів. Додайте до них валютні своп-лінії гривня/долар або гривня/євро, які НБУ може отримати від інших центральних банків. Таку угоду вже підписали з ЄБРР США обсягом до $500 млн. До того ж гривня, яку отримає ЄБРР, буде спрямована на кредитування економіки", – пояснив Рашкован.

Він також навів висловлювання Джері Райса: "...а потім, коли економіка відновиться, акцент підтримки МВФ може зміститися назад на рішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні з метою сприяння більш сильному та більш інклюзивному зростанню".

Рашкован додав, що до програми розширеного кредитування України в МВФ можуть повернутися за 12-14 місяців – влітку 2021 року.

"Саме тоді Україна зможе почати підготовку до отримання нової програми розширеного фінансування EFF, щоб отримати його після закінчення SBA. І тоді за цей час Україна отримає не тільки понад $10 млрд допомоги міжнародних фінансових організацій 2020-го, але й повернеться до обговорення більшої суми нового фінансування від МВФ на ... млрд доларів – якщо, звісно, Україні ці кошти будуть потрібні", – підсумував представник України в МВФ.

Ця програма необхідна Україні для того, щоби пройти пікові виплати за державними боргами, які відбудуться в травні, липні та вересні 2020 року, а також профінансувати дефіцит державного бюджету, який Верховна Рада 13 квітня збільшила до рекордних 300 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України та замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.