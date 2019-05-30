Нова послуга "Укрзалізниці" викликала ажіотаж у мережі

"Укрзалізниця" повідомила, що, купуючи квитки на поїзди Інтерсіті та Інтерсіті+, пасажири заздалегідь можуть замовити собі ланч.

"Апетит приходить під час їзди. Подбайте про це перед подорожжю. Послуга доступна в касах і онлайн для поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+", – йдеться на сторінці залізничного оператора України у Facebook.

На впровадження послуг від "Укрзалізниці" вже відреагували користувачі мережі.

"І що входить до складу цього ланчбоксу?" – запитала Anna Levchenko.

"Скиньте хтось фото ланчбоксу", – пише Юра Крушельницький.

"Під час замовлення квитка онлайн не помітила цієї функції", – написала Марина Калюжна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЗ у 2019 році планує вдвічі підвищити вартість пасажирських квитків на поїзди. З 1 квітня проїзні квитки дорожчають на 12%, а з жовтня – ще на 12%.

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