Нова перемога ПриватБанку над Коломойським: економіст розставив крапки

Лондонський суд розблокував розгляд позову ПриватБанку проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, але судова тяганина може тривати роками.

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Тарас Козак. За його словами, рішення, ухвалене у Великобританії, буде відігравати важливу роль для українських судів у суперечках між державою і Коломойським.

Експерт заявив, що рішення британського суду – "це тільки перший-перший крок у суперечці".

"Передумова така – ПриватБанк подав скаргу в суд на Коломойського, звинувачуючи його в шахрайстві при виведенні активів, коли банк іще належав тій групі акціонерів – Коломойський і його партнери. Але так сталося, що Лондонський суд не побачив своєї юрисдикції, тобто можливості розглядати цю справу в Лондонському суді. І, хоча був накладений арешт на активи Коломойського і його партнерів, тим не менш, це було оскаржено. І тільки сьогодні стало відомо, що ця скарга на неналежний розгляд у британських судах була відхилена", – розповів він.

"Тобто, тільки зараз внаслідок цього рішення почнуть розглядати справу ПриватБанку проти колишніх акціонерів по суті. На нас чекає дуже тривала судова тяжба – це може зайняти кілька років. Але важливий крок тут у тому, що британський суд почав розглядати цей спір", – пояснив Козак.

За його словами, якби британський суд не підтвердив, що позов банку до колишніх власників поданий у правильній юрисдикції, "не залишилося б на сьогодні міжнародних судів, які є чесними, визнаними в усьому світі, де було б протистояння ПриватБанку з колишнім акціонером".

"Ми розуміємо, що в Україні більшість судів, де судиться Коломойський, він легко виграє. Ми не можемо так довіряти українським судам, як Лондонському суду", – зазначив експерт.

Економіст спрогнозував, що зараз дві сторони конфлікту будуть надавати докази своїх позицій, це може зайняти не менше, ніж рік. Потім за підсумками судових засідань буде винесено певне рішення і сторона, що програла, подасть апеляцію.

Козак також висловив думку, що українським судам необхідно призупинити розгляд сотень судових суперечок між Коломойським з одного боку і або націоналізованим ПриватБанком, або Нацбанком України, до того часу, поки Лондонський суд не винесе остаточний вердикт. За його словами, це дозволило б визначити, чи було шахрайство з боку Коломойського при націоналізації ПриватБанку.

"Це дає певні надії, що після того, як буде рішення в Лондоні, ми отримаємо на базі цього якісь рішення в Україні", – пояснив економіст.

zik.ua

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до завдання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до низки компаній, що, ймовірно, належать їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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