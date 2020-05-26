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26 травня • оновлено в 20:25
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В Україні готують масштабну пенсійну реформу з 2021-го: в Раді озвучили деталі

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Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні в 2021 році. Зараз обговорюється джерело фінансування і визначається казначей.

Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. "Перша проблема – джерело фінансування, але начебто ми підходимо до того, що вирішуємо, де ми знайдемо кошти", – пояснила вона.

За словами нардепки, друга проблема полягає в тому, яка структура візьме на себе роль казначея – того, хто буде перенаправляти пенсійні відрахування працівника і роботодавця з урахуванням бажання людини і обраного нею ступеня ризику.

"Казначей повинен перенаправляти потік від роботодавця і людини. Наприклад, на підприємстві працює 5 тисяч осіб, і кожен може вибрати свій інструмент фінансування. Роботодавець перераховує відсотки за всіх 5 тисяч працівників, а потім хтось їх розділяє і направляє туди, куди хоче людина", – пояснила вона.

Третьякова повідомила, що в законопроекті, запропонованому в грудні 2019 року, роль казначея відводиться новому органу – пенсійному казначейству, – який повинен бути створений до 2023 року.

Разом з тим вона звернула увагу на те, що два вже існуючих в країні органу можуть взяти на себе цю роль – Національний банк України і Державне казначейство. В такому випадку накопичувальна система може запрацювати вже в 2021 році.

Нардепка також зауважила, що Державне казначейство на додаток до другого рівня пенсійного забезпечення може створити ще одну пенсію – "наприклад, таку, як робить Держказначейство США".

"Людина може щомісяця відкладати по 800-1000 гривень, і коли вона досягне пенсійного віку, казначейство поверне їй накопичений капітал з невеликими відсотками, які погасять інфляцію", – припустила вона.

Нова пенсійна система: в Раді озвучили деталі реформи

Нова пенсійна система: в Раді озвучили деталі реформи

Третьякова також пояснила, який обов'язковий відсоток пенсійних відрахувань працівника і роботодавця закріплений у проекті закону.

"Працівник обов'язково відкладає 1% від своєї заробітної плати, а далі може вибирати більше. Роботодавець – мінімум 2%, але може додавати по формулі + 1% від того, що вибирає працівник. Наприклад, якщо працівник 4%, то роботодавець 5%, разом 9%".

У той же час єдиний соціальний внесок для солідарної системи в новій системі також залишається. "Уряд, щоб надати компенсатор роботодавцю, має шукати серед податків якийсь компенсатор. Я сьогодні його не бачу, але уряд може його знайти", – сказала нардепка.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство соціальної політики України розробило проект другого рівня пенсійного забезпечення, який можуть запустити вже в 2021 році. Нові норми торкнуться окремих категорій працівників, які зможуть виходити на заслужений відпочинок раніше і отримувати додаткову виплату.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Пенсійна реформа Накопичувальна пенсійна система Пенсія в Україні
Особа
Галина Третьякова
Місце
Україна
Теги
Накопичувальна пенсія пенсії
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