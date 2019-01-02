Нова мінімальна зарплата в Україні: зросли пенсії, оклади і штрафи

В Україні 1 січня 2019 року мінімальну зарплату підвищили з 3723 до 4173 грн. У результаті не тільки виросли доходи українців із мінімалкою, але й збільшився розмір пенсії та штрафи для роботодавців.

Рішення про підвищення мінімальної зарплати передбачене бюджетом країни на 2019 рік. Воно торкнеться приблизно кожного п'ятого українця (офіційно заробляють не більше мінімалки). Їхні заробітні плати зростуть на 450 грн. Крім цього, в Україні перерахували пенсії українцям із великим стажем. Згідно із законом, вони мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Якщо в 2018 році це було 1489 грн, то з 1 січня 2019-го – 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

Також зросли штрафи. Якщо не оплачувати додаткову роботу: увечері, на вихідних, роботодавець у 2018 році ризикував заплатити штраф у розмірі 32 тис. 230 грн, а в 2019-му – 41 тис. 730 грн. За затримку заробітної плати в 2018 році передбачено покарання у розмірі 11 тис. 169 грн, а в 2019-му – 12 тис. 519 грн.

Як підвищили мінімалку в Україні pixabay.com

Зазначимо, що головна причина, через яку роботодавці відмовляються оформляти співробітників, – спроба заощадити на податках. Із "білої" зарплати 15 тис. грн необхідно заплатити 6,2 тис. грн державі. Ці гроші йдуть на пенсії, ремонт доріг, зарплати бюджетників, армію і т. д.

Нагадаємо: як раніше писав OBOZREVATEL, у консенсус-прогнозі МЕРТ припускають, що в 2020 році середня зарплата становитиме 11,4 тис. грн, а в 2021-му – 14,2 тис. Прискорення динаміки зростання через два роки пояснюється із розрахунками на більш успішну економічну ситуацію у країні. Так, в основному прогнозі МЕРТ закладене поетапне збільшення зростання ВВП із 2,9% до 3,9% у рік. Це, зокрема, відобразиться і на розмірі заробітних плат.