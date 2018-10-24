Нова масштабна фінансова піраміда в Україні: як працює

В Україні працює російська фінансова компанія "Кешбері", яку в РФ Центробанк визнав фінансовою пірамідою. "Старі" вкладники отримують прибуток за рахунок нових клієнтів.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Спочатку сервіс обіцяв виконувати функції банку — брати "зайві" гроші у тих, хто хоче заробити, і віддавати їх під відсотки тим, кому терміново знадобилися кошти. Але якщо банк за найвигіднішими умовами бере депозити під 20% річних, то в "Кешбері" обіцяють помножити інвестицію у 3-6 разів. Тобто, якщо вкласти 10 тис. грн, нібито, отримати назад можна буде вже 60 тис. Але просто так відкрити вклад не вийде.

"Інвестори" отримують своїх наставників, приєднуються до партнерської програми, віддають власні гроші і заробляють на залученні нових клієнтів. Такий принцип у Росії визнали "фінансовою пірамідою".

Для партнерів є декілька "тарифів". Вони повинні збирати гроші і видавати мікропозики приватним особам, кредити бізнесу, позики в криптовалюті або під заставу майна. У Росії відкрили 169 офісів із регіональними представництвами "Кешбері", 170-й — у Києві. Він з'явився ще влітку. Тоді з Москви приїхав "діамантовий директор", який нібито досяг вершини майстерності і разом зі своєю командою вирішив шукати прихильників в Україні. Цікаво, що український офіс так і не з'явився у "карті" на офіційному сайті "Кешбері", знайти його можна тільки за допомогою закритих телеграм-чатів, контактами "діляться" тільки в особистих повідомленнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про мережу "обнальщиків", які працюють у "темній частині" інтернету.