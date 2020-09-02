Нова хвиля COVID-19 вдарить по малому та середньому бізнесу в Україні

Мітинг проти обмежень під час карантину на фоні пандемії коронавірусу в Україній, який проходив під будівлею Верховної Ради 28 серпня 2020 року.

Нова хвиля пандемії COVID-19 може знищити малий та середній бізнес в Україні. Найгіршою ситуація може виявитися для підприємств сфери послуг, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, які досі не відновилися від удару, завданого оголошеним у березні карантином.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України 24 канал

Посилаючись на експертні оцінки, Іллічов зазначив: перелічені галузі постраждали насамперед через скорочення попиту на їх послуги через оголошення карантину, впроваджені транспортні обмеження і падіння обсягів виробництва. Наразі ситуація поволі почала виправлятися. Однак до досягнення бодай передкарантинних показників цим галузям ще дуже далеко.

"Ми розуміємо, що сьогодні говорити, що фактично вже все добре на ринку праці – це не так. Але, головне питання сьогодні не кількість безробітних, а головне питання, що має зробити держава, скажімо вирівнювати ситуацію на ринку праці, створювати робочі місця і фактично готуватись до наступного, якщо він буде, спалаху COVID-19", – запевнив Іллічов, додавши, що ситуація з рівнем безробіття лише ускладнилася після повернення додому мільйонів заробітчан, які у рідній країні не можуть знайти собі роботу.

Генеральний директор Федерації роботодавців України переконаний: за таких умов пріоритетом для влади має стати збереження робочих місць, підтримка національних виробників та незахищених українців.

При цьому нещодавно стало відомо, що в уряді не виключають можливості подальшого подовження карантину та навіть запровадження в країні надзвичайного стану, якщо епідситуація значно погіршиться.

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