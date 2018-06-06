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Нова глава НКРЕКП розповіла, що буде з цінами на електроенергію

2.1тЧитати новину російською

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, найближчим часом не розглядатиме питання підвищення ціни на електроенергію для населення.

"У короткостроковій перспективі таке питання некритичне. Було б неправильно його розглядати, не розібравшись досконально", - заявила глава регулятора Оксана Кривенко, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, новому складу НКРЕКП знадобиться деякий час на вивчення ситуації, перш ніж він зможе вирішувати складні і дискусійні питання.

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Нагадаємо, що 6 червня Кривенко стала главою Національної комісії в сферах регулювання енергетики і комунальних послуг. Вона зайняла місце Дмитра Вовка, указ про відставку якого 26 травня підписав президент України Петро Порошенко

До цього Кривенко працювала заступником директора одного з департаментів НКРЕКП.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як влітку в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Об'єкт
НКРЕКУ
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