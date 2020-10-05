Нова "експертиза" НАБУ у справі "Роттердам+" не має жодного юридичного значення, – адвокат

Нова експертиза, виконана наближеним до НАБУ приватним експертом уже після офіційного закриття справи "Роттердам+", не має жодного доказового значення і не може бути підставою для перегляду рішення САП та Вищого антикорупційного суду про закриття цієї справи через відсутність у ній складу злочину.

Про це повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке у своїй колонці для видання OBOZREVATEL.

"Вказаний висновок не має жодного доказового значення та не може бути використаний у суді, оскільки, по-перше, він складений у позапроцесуальний спосіб, а саме після закриття кримінального провадження, а по-друге, він базується на все тих же неофіційних відомостях, файлах Excel, довідках спеціалістів-детективів, які не можуть бути об’єктом експертного дослідження", – зазначив адвокат.

Окрім того, за словами Трекке, є всі підстави стверджувати, що приватна експертка Ірина Педь, яка виконала цю експертизу, є заангажованою й упередженою.

"Існують великі сумніви у незалежності експерта, оскільки це не перший випадок, коли експертка Ірина Педь складає для детективів НАБУ необхідні їм висновки", – зазначив адвокат.

Зокрема, Солом’янським районним судом раніше вже задокументовано факт використання детективами НАБУ експертки Ірини Педь для складання "правильних" в їхньому розумінні висновків експертиз в інших кримінальних провадженнях.

Окрім того, адвокат Трекке з посиланням на дані системи ProZorro зазначив, що ТОВ "Експертна група ЕС Енд ДІ", керівницею якої є Ірина Педь, з невідомих причин найчастіше стає переможцем закупівель, що проводить НАБУ.

"Зважаючи на це, використання висновку, отриманого в період після закриття провадження, який складений заангажованим і необ’єктивним експертом, є недопустимим. Він не може бути підставою для скасування постанови про закриття кримінального провадження", – наголосив адвокат.

Нагадаємо, що 2 жовтня, через місяць після закриття справи "Роттердам+", представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом у порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу, за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ компанія спеціалізувалася на експертизах із цивільного права, оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екснардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор ухвалив рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС спільно звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна із заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і з боку захисту, не підтвердила завдання збитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Педь, яка робила експертизу на замовлення заводу групи Приват та начебто встановила збитки у справі "Роттердам+" на суму в 40 млрд гривень, пов’язана з оточенням президента України Володимира Зеленського.