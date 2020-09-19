НКРЕКП та Укренерго мають забезпечувати виплати за зелену електроенергію, – Шмигаль

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та ЖКГ, а також компанія "Укренерго" мають забезпечувати можливість повних розрахунків за вироблену зелену електроенергію в Україні.

Про це у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми розуміємо, що регулятори, НКРЕКП, "Укренерго" мають відповідно керувати ринком і провести відповідну регуляцію на ринку, яка дозволить розраховуватися з "зеленою" енергетикою в тих параметрах, які ми маємо на сьогодні", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що для забезпечення поточних оплат за зелену електроенергію НКРЕКП має забезпечувати баланс виробництва електроенергії та виплат. Для того, щоб ситуація покращувалася, уряд на засіданны Антикризового енергетичного штабу 18 вересня дав доручення створити відповідні комісії.

"Питання до регулятора, як вони відрегулюють баланс енергетичного ринку. І ми з вами сьогодні дали відповідні доручення на антикризовому штабі – створити відповідні комісії, які контролюватимуть регулятора з точки зору підтримки балансу й підтримки порядку на ринку енергетики", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення Меморандуму між Кабінетом Міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на зелену енергетику.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання Закону-реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та інвесторами у ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% в 2021 році) та ін.Ці норми дозволять економити державі 7 млрд гривень щорічно.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава повинна погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів.

При цьому, як зазначають експерти, "Гарантований покупець" не може забезпечувати 100% оплат за зелену електроенергію з серпня поточного року (як передбачено у меморандумі, та законодавстві) у зв’язку з неможливістю продати струм за ринковими цінами через маніпуляції, які є на ринку електроенергії, а також через понад 20 млрд гривень боргів з боку НЕК "Укренерго".