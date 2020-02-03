НКРЕКП обмежує експорт електроенергії в інтересах РФ – депутат

Наміри НКРЕКП запровадити додаткові платежі для експортерів електроенергії зробить вітчизняний струм неконкурентоспроможним на європейському ринку, що відповідає інтересам Росії. Про це написав народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook.

"НКРЕКП замість того, щоб обмежити імпорт електроенергії з СНД, заходилася робити протилежне – обмежувати експорт української електроенергії в Європу. Для цього для експортерів намагаються змінити Кодекс системи передачі, обклавши експорт струму новими платежами. Це зробить українську енергію неконкурентоспроможною на європейському ринку. Тобто мова йде, фактично, про блокування зв’язків України з ЄС в електроенергетичному секторі", – написав Бондар.

Він нагадав, що цю пропозицію галузевого регулятора вже розкритикували представники Секретаріату європейського Енергоспівтовариства, зазначивши, що ухвалення такого рішення суперечить зобов'язанням України в рамках євроінтеграції.

"Логічно, що позиція НКРЕКП обурила європейців. Секретаріат європейського Енергоспівтовариства виступив з різкою критикою такої ініціативи, оскільки вона не тільки економічно абсурдна (погіршує економічне становище українських енергокомпаній, позбавляючи їх збуту струму на 400 млн. дол. щорічно), а й грубо суперечить зобов'язанням, узятим на себе Україною перед ЄС", – зазначив Бондар.

На думку депутата, позиція НКРЕКП щодо експортерів струму є капітулянтською та антидержавною, оскільки це рішення призведе до погіршення стосунків України з ЄС.

"Замість політики віддалення від Росії і зближення з Євросоюзом, проштовхуються регуляторні рішення, спрямовані на конфронтацією з західними союзниками України і вигідні Росії, яка захоплює все більший вплив на українському енергоринку", – вважає Бондар.

Він не виключив, що така позиція Комісії пов'язана з особистістю нового голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, який довгий час працював в компанії VS Energy, власниками якої є російські бізнесмени О.Бабаков, Є.Гінер, М.Воеводін, М.Спектр, і нині може діяти в інтересах росіян.

"Колишній роботодавець Тарасюка Олександр Бабаков тісно пов'язаний з Кремлем і з 2012 року є офіційним спецпредставником В.Путіна зі зв'язків з організаціями співвітчизників за кордоном. О.Бабаков є членом Ради Федерації від Тамбовської області, входить до комітету з міжнародних питань. Це наштовхує на припущення, що дії глави НКРЕКП цілком можуть бути зумовлені інтересами російського політичного керівництва", – написав Бондар.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підготувала проєкт змін до Кодексу системи передачі, яким передбачається поширення плати Оператору системи передачі, функцію якого виконує НЕК "Укренерго", на експортерів електроенергії.

Раніше Енергетичне співтовариство Європейського Союзу звернулось до НКРЕКП з проханням не приймати зміни до Кодексу системи передачі в частині введення тарифу на передачу при експорті електроенергії, оскільки це суперечить європейській практиці і законодавству.

Компанії-постачальники електроенергії в колективній заяві попередили, що в разі ухвалення НКРЕКП змін до Кодексу системи передачі експорт електроенергії може повністю припинитися.

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