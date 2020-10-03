НКРЕКП має переглянути стимулювальний тариф на розподіл електроенергії відповідно до рішення Нацради реформ

Національна Рада реформ хоче зменшити бюрократичні процедури при приєднанні до електромереж та перекласти частину вартості приєднання на оператора системи розподілу. Але для цього потрібно переглянути параметри стимулюючого тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Про це повідомила нардеп Людмила Буймістер, що брала участь у розробці проекту реформи.

За словами Буймістер, реформа приєднань до електромереж включає в себе 2 складові – прискорення процедури приєднання до мереж і значне зниження її вартості.

"Для знищення бюрократичних процедур ми пропонуємо створити "єдине вікно" погодження документів, створити відкритий доступ до кадастрових реєстрів та карти розміщення енергетичних об’єктів. Ці кроки дозволять скоротити час приєднань з 300 днів до 97 днів", – повідомила депутатка.

За словами Буймістер, першим кроком до зниження вартості приєднання стало впровадження стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу. Зараз для завершення реформи необхідно створити умови, за яких оператор системи розподілу (ОСР) буде сплачувати підстанційну частину вартості приєднання замість клієнта. На думку нардепа, це дозволить знизити вартість приєднань на 25-46% в залежності від регіону і типу приєднання.

"Згідно з нашою концепцією, клієнт буде платити тільки за лінії, що будуть проведені до його об’єкту. Будувати чи посилювати підстанції буде ОСР за власний кошт. Але, щоб реформа відбулась НКРЕКП має переглянути дохідність енергокомпаній на старі активи в стимулюючому тарифі. На засіданні НацРади реформ всі погодились, що це має бути ставка щонайменше 5%, а то і 6-7%", – підкреслила Буймістер.

Ці кроки, за словами Людмили Буймістер, дозволять зробити істотний прорив в комфорті процедури приєднань і як наслідок – позиції країни в рейтингу Doing Business.

"Зараз ситуація критична: в рейтингу Doing Business Україна знаходиться на 128 місці з 190 країн по якості процедури приєднань до мереж. Це означає, що коли інвестор обирає в кого йому вкладати гроші, то у нього є 128 кращих варіантів перед тим, як він дійде в цьому списку до України. А на практиці – в Україні бізнес інколи чекає по 1,5-2 роки і сплачує по кілька мільйонів, що отримати підключення до електроенергії", – поділилася нардеп.

Зазначимо, раніше голова виконавчого комітету Нацради Реформ Міхаель Саакашвілі заявив, що знизити вартість приєднань до електромереж зобов’язавши енергорозподіляючі компанії сплачувати за потужність приєднання самостійно за умови перегляду стимулюючого тарифу.