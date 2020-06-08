Восени Україну чекає нова криза із закриттям закладів і звільненнями. Ринку праці дали невтішний прогноз

З поступовим скасуванням карантинних обмежень в Україні зростає кількість активних вакансій. Однак ситуація однаково залишається невтішною. Позитивна динаміка спостерігається у сфері послуг і продажів, але навіть там рівень пропозицій менший, ніж був до карантину. Навіть більше, фахівці вважають, що восени ринок праці очікує друга хвиля кризи та звільнень. Детальніше – на OBOZREVATEL.

Попит на фахівців і рівень зарплат відновляться нескоро

Насамперед експерти ринку праці прогнозують, що проблеми з пошуком роботи спостерігатимуться щонайменше ще до кінця року. І це тільки в разі оптимістичного сценарію, стверджує керівниця експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу Юлія Дрожжина.

"В оптимістичному варіанті наприкінці року ми зможемо повернутися до докарантинних показників і за кількістю вакансій, і за зарплатами, якщо не буде нової хвилі карантину. До того ж наш ринок праці частково залежить від іноземних компаній і від того, як вони виходитимуть із карантину", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Ринок праці повільно відновлюється після карантину

До більш песимістичного варіанту схиляється HR-експертка Тетяна Пашкіна. За її словами, навіть у разі оптимального виходу з карантину світові фахівці попереджають про те, що відновлення почнеться навіть не на початку 2021 року. Це ж стосується й рівня зарплат.

"Ми й зараз не можемо вийти на докризовий рівень за зарплатами, і 2021 року її рівень буде зовсім не той, що прогнозувався раніше", – говорить експертка OBOZREVATEL.

Дрожжина розповіла, що ще в січні 2020 року експерти розраховували на зростання середньої зарплати до кінця року в межах 20-25%. Однак через пандемію коронавірусу її рівень, навпаки, упав на 10-15%.

"У травні бізнес почав потроху піднімати пропозиції, оскільки з'явилася можливість залучати нових співробітників. А ось згідно з нашими опитуваннями роботодавців про їхню зарплатну політику щодо наявних співробітників, то більш як половина була змушена або зменшити зарплату на 10-15%, або переглянути форму мотивації, зменшивши фіксовану частину та збільшивши змінну частину, яка залежатиме від продуктивності роботи", – повідомила вона.

Рівень зарплат в Україні впав на 10-15% golos-narodu

Друга хвиля кризи та нові звільнення

Незважаючи на деяке пожвавлення роботодавців, загалом кількість вакансій по країні скоротилася від 20 до 50%, як порівняти з лютим-березнем 2020 року.

"До кризи в Центрі зайнятості було понад 60 тисяч вакансій, зараз – приблизно 45 тисяч. На сайтах працевлаштування було 50-60 тисяч вакансій, зараз – 24-40 тисяч. Багато вакансій було відкрито з огляду на зростання ринку, на проєкти, які злетять. Відповідно, криза внесла свої зміни, і вакансії закрили", – пояснює Пашкіна.

Навіть із поточним зростанням варто бути акуратніше, говорить HR-експертка. Після зняття обмежень компанії в надії на стрімкий розвиток починають в запалі набирати людей. А потім виявиться, що бізнес-сезон не стартував, і компанія почне скорочуватися.

"Серед невдах восени можуть виявитися ті, хто недооцінив ринок, і будуть сфери, які розраховують вистрелити, але цього не станеться. Це ті ж кінотеатри або ресторани, що відкриваються з обмеженнями. Ми розуміємо, що ресторатори сподівалися на один об'єм і відповідний дохід, а фактично він зменшується, і восени може відбутися чергова хвиля закриття. До того ж прогнозується друга хвиля коронавірусу, що знову може негативно вплинути на ринок", – сказала вона.

Ринок праці очікує чергова криза восени pixabay

Мало затребуваними поки залишаються фахівці в тих сферах, які поки перебувають закритими через карантин.

"Просідає в нас креативна індустрія: івенти, кінотеатри, театри, розваги. Поки не щастить туристичній сфері: гідам і менеджерам. Навіть після відкриття кордонів навряд чи потік клієнтів цьогоріч відновиться. У нас провисає середній клас бізнесу, не всі зможуть нормально вийти з кризи, відповідно, і роботи стає менше, а якщо й буде – уже не з тим окладом", – зазначила Пашкіна.

Кому пощастить із роботою

За словами фахівців у сфері праці, загальна кількість вакансій у Центрі зайнятості і на сайтах із пошуку роботи зросла від 10% до 40%. Приріст забезпечує бізнес, з якого уряд зняв карантинні обмеження.

"Загалом, структура вакансій за профсферами залишилася ідентичною до попередніх років. Затребуваними залишаються IT-фахівці, менеджери з продажу, маркетологи та адміністративний персонал", – пояснює Дрожжина.

За її словами, активно набирає персонал непродуктовий ритейл – заклади торгівлі, крім продуктових, які не працювали весь цей час. Після дозволу на відкриття починає оживати й готельно-ресторанний бізнес, який став активніше розміщувати вакансії.

Кількість вакансій зросла, як порівняти з карантинним періодом

Найближчим часом готується до відкриття й туристичний бізнес, з яким збільшиться попит на менеджерів із продажу різних турів. Як вважає HR-експертка Тетяна Пашкіна, очікується попит і на сезонну роботу на українських курортах.

"Сподіваюся, наші курорти почнуть відновлюватися. Хто не зможе цього року виїхати за кордон, поїде туди, відповідно, сезонні роботи стануть затребувані: це касири, баристи, офіціанти, аніматори тощо", – прогнозує вона.

Також багато країн поступово відкривається для наших робітників, у яких іноземні роботодавці мають велику потребу: "Звісно, оплата праці в наших фермерів і в іноземних якісно відрізняється, і народ голосує гаманцем".

За її словами, нікуди не подівся попит на кур'єрів і працівників на виробництво.