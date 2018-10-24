МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Ніж у спину: у Трампа раптово підіграли Путіну і зміцнили рубль

19.4тЧитати матеріал російською

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що наразі у Вашингтоні не розглядають нових санкцій проти Росії. Його заява відразу спровокувала різке зміцнення рубля.

"Останні санкції ми ввели 4 місяці тому з питання Скрипалів. На практиці США вводять додаткові санкції після закінчення шести місяців. Санкції вводяться або знімаються залежно від дій країни. Наразі ми не розглядаємо санкції проти Росії", — передає слова Болтона "РИА Новости" .

Зазначається, що після такої заяви радника президента США на біржових торгах середи, 24 жовтня, рубль різко виріс. Він досяг сесійних піків 64,96 за долар і 74,00 за євро. Втім, станом на момент публікації на Московській біржі долар коштував 65,3 руб., а євро — 74,4 руб.

Зазначимо, що минулого тижня курс долара становив 65,74 рубля, а курс євро — 75,54 рубля.

Новини
''Вчіться економити'': Росію попередили про загрозу від обвалу рубля

Раніше учасники ринку побоювалися введення нових заборон після проміжкових виборів у США 6 листопада, що останнім часом стримувало реакцію рубля на дорогу нафту. Таким чином російська валюта залишалася на низьких позиціях щодо долара і євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті нового санкційного пакету США у Росії виявилася дорога нафта і дешева валюта, і ця комбінація йде на користь її економіці.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкти
курс валютсанкцииРосія
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
21
19
Смішно
10
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Новая валюта для быдломассы РФ после Нового Года - конфеты сосательные в форме хуя !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
andreyev andrei
andreyev andrei
Болтовский Андрей, Выпердыш тролячий, петя новый артикул освоил?😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Medved George
Medved George
Последние прогнозы ведущих мировых аналитиков валютных рынков утверждают обратное; на конец 2018 начало 2019г. руб. к евро 88-92, доллар соответственно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
6
Степан Графский
Степан Графский
С Россией Бог! А хохложопые будут гореть в аду вместе со своим Филареткой.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Степан Графский, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги