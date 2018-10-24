Ніж у спину: у Трампа раптово підіграли Путіну і зміцнили рубль

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що наразі у Вашингтоні не розглядають нових санкцій проти Росії. Його заява відразу спровокувала різке зміцнення рубля.

"Останні санкції ми ввели 4 місяці тому з питання Скрипалів. На практиці США вводять додаткові санкції після закінчення шести місяців. Санкції вводяться або знімаються залежно від дій країни. Наразі ми не розглядаємо санкції проти Росії", — передає слова Болтона "РИА Новости" .

Зазначається, що після такої заяви радника президента США на біржових торгах середи, 24 жовтня, рубль різко виріс. Він досяг сесійних піків 64,96 за долар і 74,00 за євро. Втім, станом на момент публікації на Московській біржі долар коштував 65,3 руб., а євро — 74,4 руб.

Зазначимо, що минулого тижня курс долара становив 65,74 рубля, а курс євро — 75,54 рубля.

Раніше учасники ринку побоювалися введення нових заборон після проміжкових виборів у США 6 листопада, що останнім часом стримувало реакцію рубля на дорогу нафту. Таким чином російська валюта залишалася на низьких позиціях щодо долара і євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті нового санкційного пакету США у Росії виявилася дорога нафта і дешева валюта, і ця комбінація йде на користь її економіці.