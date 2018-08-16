Українські двигуни засікли в Китаї: Вашингтон звинуватив Київ у зраді

Китай поставив на озброєння авіаносець із 12 літаками JL-10, оснащеними двигунами з України. У США вкрай негативно сприйняли той факт, що Україна допомагає їхньому стратегічному противнику.

Про це повідомляє видання Washington Times із посиланням на джерела у китайській пресі і збройних силах США. Зазначається, що авіаційні реактивні двигуни були головною слабкістю для промисловості Китаю протягом принаймні десятиліття.

Щоб вирішити цю проблему, КНР закупила як українські, так і російські реактивні двигуни, щоб задіяти свої бойові літаки, безуспішно намагаючись виготовити копії двигунів самостійно, сказано у матеріалі.

літак JL-10

При цьому американські дипломати повідомили, що проти України слід ввести обмеження за те, що вона сприяє зміцненню обороноздатності стратегічного противника США.

Так, екс-радник Комітету Сенату з іноземних справ Вільям Триплетт заявив, що Україна, отримавши 250 млн доларів на оборону від США, вчинила зраду щодо американських платників податків.

"Українці беруть гроші американських платників податків однією рукою, а іншою - б'ють американські військово-морські сили ножем у спину", - заявив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між США і Китаєм вже кілька місяців триває торговельна війна.

22 березня президент США Дональд Трамп підписав меморандум, що доручає торговельному представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення мит на імпорт китайських товарів. Під мита потрапили товари приблизно на 60 млрд доларів - понад 10% імпорту США з Китаю.

У відповідь на це Держрада Китаю прийняла рішення про введення мит у розмірі 25% на 128 найменувань товарів, що імпортуються з США.

За останніми даними, адміністрація Трампа має намір ввести додаткові мита в розмірі 25% на імпорт китайських товарів і послуг на суму $200 млрд.

Дивіться відео по темі