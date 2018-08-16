МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Українські двигуни засікли в Китаї: Вашингтон звинуватив Київ у зраді

67.5тЧитати новину російською

Китай поставив на озброєння авіаносець із 12 літаками JL-10, оснащеними двигунами з України. У США вкрай негативно сприйняли той факт, що Україна допомагає їхньому стратегічному противнику.

Про це повідомляє видання Washington Times із посиланням на джерела у китайській пресі і збройних силах США. Зазначається, що авіаційні реактивні двигуни були головною слабкістю для промисловості Китаю протягом принаймні десятиліття.

Щоб вирішити цю проблему, КНР закупила як українські, так і російські реактивні двигуни, щоб задіяти свої бойові літаки, безуспішно намагаючись виготовити копії двигунів самостійно, сказано у матеріалі.

літак JL-10

Новини
За підтримку України: на КремльТВ оголосили ворогом країну-друга Росії

При цьому американські дипломати повідомили, що проти України слід ввести обмеження за те, що вона сприяє зміцненню обороноздатності стратегічного противника США.

Так, екс-радник Комітету Сенату з іноземних справ Вільям Триплетт заявив, що Україна, отримавши 250 млн доларів на оборону від США, вчинила зраду щодо американських платників податків.

"Українці беруть гроші американських платників податків однією рукою, а іншою - б'ють американські військово-морські сили ножем у спину", - заявив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між США і Китаєм вже кілька місяців триває торговельна війна.

22 березня президент США Дональд Трамп підписав меморандум, що доручає торговельному представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення мит на імпорт китайських товарів. Під мита потрапили товари приблизно на 60 млрд доларів - понад 10% імпорту США з Китаю.

У відповідь на це Держрада Китаю прийняла рішення про введення мит у розмірі 25% на 128 найменувань товарів, що імпортуються з США.

За останніми даними, адміністрація Трампа має намір ввести додаткові мита в розмірі 25% на імпорт китайських товарів і послуг на суму $200 млрд.

Дивіться відео по темі

Місце
США
Об'єкти
літакСША
Поділитися у Facebook
75
Коментарі
209
80
Смішно
25
Цікаво
132
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые, я так и не понял, у вас зрада или перемога?)) Ещё двигатели есть или завод закроете по велению хозяев?))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
6
Савченко Игорь
Савченко Игорь
Графский Степан, Если не понял, то сиди тихонечко и не бзди глупостей.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Графский Степан, педрила гнойное,чё тутай пепечатаешь? Не хо хлебало завалить куском шоколада порошенковским? Плыви далее, оно не тонет...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
5
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Пидары гнойные!!! А как же Будапештский меморандум... Есть гаранты и США в том числе! Свои гарантии они исполнили? Дак пошли накуй гребанные пиздунцы, ввалить бы и этим ублюдкам за такое наебалово и Кравчуку в придачу... Сцуки...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Lidov Stepan
Lidov Stepan
Lavrynenko Yurii, весьмирснами!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
холодняков фёдор
холодняков фёдор
Пошли они на хуй!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги