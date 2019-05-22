ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи в Україні

6.5тЧитати матеріал російською

Один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів – німецька компанія HeidelbergCement – продала цементні заводи в Україні.

"Ми не вважаємо продаж активів однієї компанії іншій сигналом про зниження інвестпривабливості в Україні. Але не слід забувати той загальновідомий факт, що протягом конфлікту на Сході країни компанія втратила контроль над двома своїми важливими заводами", – заявили в Німецько-Українській промислово-торговельній палаті AHK Ukraine, передає "Дело".

ПрАТ "Хайдельберг Цемент Україна" контролює два цементних заводи – в Кривому Розі і Кам'янському. Третє підприємство знаходиться близько окупованого Єнакієве. Також у його дочірнього ТОВ був завод з виробництва бетону в Луганську.

Новини
З України йде відомий бренд одягу

Новими власниками стали структури, пов'язані з інвестбанкіром Ігорем Мазепою. Загальні збори акціонерів вже відкликали з посад главу Наглядової ради Ернеста Еліто і секретаря Вольфрама Гертнера, а також звільнило членів НС Альберта Шойера, Крістіана Міклі і Роберта Брейера.

Новими членами наглядової ради стали генеральний директор ТОВ "Конкорд Кепітал" Ігор Мазепа і заступник керуючого директора департаменту інвестиційно-банківських послуг "Конкорд Консалтинг" Ігор Сотник.

Крім них в Наглядову раду також увійшли корпоративний секретар ПАТ "Концерн" Галнафтогаз" Андрій Костюк, директор ТОВ "Волинь-Екотепло" Андрій Сороківський, а також керівник управління закупівель ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" Олег Даниляк.

Новими власниками стали структури, пов'язані з інвестбанкіром Ігорем Мазепою

Новими власниками стали структури, пов'язані з інвестбанкіром Ігорем Мазепою

"Дело"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня Кабінет міністрів змінив список заборонених до ввезення в Україну товарів з Російської Федерації.

За словами першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, серед заборонених до ввезення на територію України будуть: промислові товари; сільськогосподарська продукція; автомобілі; цемент (портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи); фанера (клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки