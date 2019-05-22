Німецький виробник будматеріалів продав цементні заводи в Україні

Один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів – німецька компанія HeidelbergCement – продала цементні заводи в Україні.

"Ми не вважаємо продаж активів однієї компанії іншій сигналом про зниження інвестпривабливості в Україні. Але не слід забувати той загальновідомий факт, що протягом конфлікту на Сході країни компанія втратила контроль над двома своїми важливими заводами", – заявили в Німецько-Українській промислово-торговельній палаті AHK Ukraine, передає "Дело".

ПрАТ "Хайдельберг Цемент Україна" контролює два цементних заводи – в Кривому Розі і Кам'янському. Третє підприємство знаходиться близько окупованого Єнакієве. Також у його дочірнього ТОВ був завод з виробництва бетону в Луганську.

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Новими власниками стали структури, пов'язані з інвестбанкіром Ігорем Мазепою. Загальні збори акціонерів вже відкликали з посад главу Наглядової ради Ернеста Еліто і секретаря Вольфрама Гертнера, а також звільнило членів НС Альберта Шойера, Крістіана Міклі і Роберта Брейера.

Новими членами наглядової ради стали генеральний директор ТОВ "Конкорд Кепітал" Ігор Мазепа і заступник керуючого директора департаменту інвестиційно-банківських послуг "Конкорд Консалтинг" Ігор Сотник.

Крім них в Наглядову раду також увійшли корпоративний секретар ПАТ "Концерн" Галнафтогаз" Андрій Костюк, директор ТОВ "Волинь-Екотепло" Андрій Сороківський, а також керівник управління закупівель ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" Олег Даниляк.

Новими власниками стали структури, пов'язані з інвестбанкіром Ігорем Мазепою "Дело"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня Кабінет міністрів змінив список заборонених до ввезення в Україну товарів з Російської Федерації.

За словами першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, серед заборонених до ввезення на територію України будуть: промислові товари; сільськогосподарська продукція; автомобілі; цемент (портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи); фанера (клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини).

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