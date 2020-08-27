Німеччині не потрібен російський "Північний потік-2", – німецький євродепутат

У Німеччині заявили, що їм не потрібен "Північний потік-2".
У Німеччині немає необхідності постачати російський газ через газопровід "Північний потік – 2", оскільки ті ж обсяги газу Німеччина сьогодні постачає транзитом через Україну. У короткостроковій перспективі країна не матиме потреби в додаткових поставках, так як розвиває власні альтернативні джерела енергії.
Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер. "Дискусія по" Північному потоку -2 "рано чи пізно повинна початися, при чому, щоб вона була ефективною, це повинна бути дискусія на рівні ЄС. Якщо цей газопровід не запуститься, це не створить для Німеччини ніяких проблем, адже ми спокійно можемо отримувати той же самий газ через Україну. Більш того, в короткостроковій перспективі час у Німеччині не буде потреби в додатковому газі, адже розвиваємо поновлювані джерела електроенергії, зокрема вітрову та інші. Нормальна приватна компанія ніколи б не будувала "Північний потік – 2", адже навіть перший "Північний потік" не працює на повну потужність", – підсумував депутат Європейського парламенту Міхаель Галер.
За його словами, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також те, що відбувається в Білорусі і Україні, демонструють, що Росія не хоче нормальних взаємин.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Так, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
Проєкт "Північного потоку-2" інфографіка Обозревателя
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.
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