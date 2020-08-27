Німеччині не потрібен російський "Північний потік-2", – німецький євродепутат

У Німеччині заявили, що їм не потрібен "Північний потік-2".

У Німеччині немає необхідності постачати російський газ через газопровід "Північний потік – 2", оскільки ті ж обсяги газу Німеччина сьогодні постачає транзитом через Україну. У короткостроковій перспективі країна не матиме потреби в додаткових поставках, так як розвиває власні альтернативні джерела енергії.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер. "Дискусія по" Північному потоку -2 "рано чи пізно повинна початися, при чому, щоб вона була ефективною, це повинна бути дискусія на рівні ЄС. Якщо цей газопровід не запуститься, це не створить для Німеччини ніяких проблем, адже ми спокійно можемо отримувати той же самий газ через Україну. Більш того, в короткостроковій перспективі час у Німеччині не буде потреби в додатковому газі, адже розвиваємо поновлювані джерела електроенергії, зокрема вітрову та інші. Нормальна приватна компанія ніколи б не будувала "Північний потік – 2", адже навіть перший "Північний потік" не працює на повну потужність", – підсумував депутат Європейського парламенту Міхаель Галер.

За його словами, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також те, що відбувається в Білорусі і Україні, демонструють, що Росія не хоче нормальних взаємин.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Так, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" інфографіка Обозревателя

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