Німеччині напророкували проблеми з "Північним потоком-2": на ЄС сподіватися не може

Німеччина може не сподіватися на допомогу Євросоюзу з російським "Північним потоком-2" у відповідь на санкції США проти газопроводу.

Про це сказано в матеріалі німецької газети Die Zeit. Відзначається, що раніше, виступаючи в бундестазі, Герхард Шредер закликав до введення відповідних європейських санкцій щодо США через "Північний потік".

"Але на допомогу Євросоюзу Німеччина сподіватися не може", – пише газета.

Підтримка нових санкцій в США велика, за них в рівній мірі виступають як республіканці, так і демократи.

"І в тому ж масштабі, в якому депутати обох таборів в Вашингтоні ухвалюють рішення про санкції щодо Німеччини, в країні зростає недовіра до США. Політичні табори зближуються, що показало і засідання комісії. Раніше фракції сперечалися один з одною про трубопровід, СДПН просувала його, багато депутатів ХДС/ХСС ставилися скептично, "зелені" були запеклими критиками. Тепер же запанувала єдність в запереченні екстериторіальних санкцій. На думку експертів, вони порушують міжнародне право", – відзначається в статті.

На думку автора, Шредеру майже не довелося вислуховувати критику про свою роль в реалізації російських енергетичних проектів, і він зміг представити комісії свою вимогу про введення відповідних санкцій з боку ЄС.

"Санкції щодо "Північного потоку-2" – це лише початок масштабної політизації торговельних відносин, сказав Шредер. Тому уряд ФРН має чинити тиск на Єврокомісію, щоб розробити механізм відповідних санкцій", – сказано в тексті.

Автор додав, що багато експертів не поділяють позицію Шредера. Наприклад, Міхаель Хармс, голова Східного комітету німецької економіки.

Відзначається, що хоча він і виступив на підтримку "наступу" з метою переговорів у Брюсселі і в Конгресі США, щодо можливих санкцій він залишився стриманим.

"Вцілому спірно, чи можливі тут спільні дії ЄС. Зрештою, Польща агітувала США за введення санкцій проти "Північного потоку-2". А при модернізації у 2019 році європейської газової директиви, яка обмежує використання "Північного потоку-2" "Газпромом", навіть Франція не встала на сторону Німеччини, хоча в проекті бере участь французький концерн", – наводить аргументи автор.

Автор статті зробив висновок, що Німеччині навряд чи варто очікувати солідарності з боку всіх 27 країн-учасниць Євросоюзу.

Джонатан Хакенбройх з Європейської ради з міжнародних відносин порадив обговорювати в Брюсселі не "Північний потік-2", а екстериторіальні санкції в цілому. Відображення цих санкцій може стати європейською метою.

"Однак "Північний потік-2" залишається перш за все проблемою німців", – підсумовує видання.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Наразі "Північний потік-2" передбачається ввести в експлуатацію в кінці 2020-го – початку 2021 року. Добудувати залишилося менше 10% магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликали відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ з США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний в Росії фонд STIF. Таким чином компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".