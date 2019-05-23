Німеччина зважилася на підлість проти США заради газопроводу Путіна

Міністерство економіки Німеччини виступило проти екстратериторіальних санкцій США проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Про це повідомляє Reuters. "Міністерство економіки Німеччини прийняло до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Берлін відкидає санкції, які мають екстратериторіальну дію", — пише агентство з посиланням на прес-секретаря відомства.
Раніше міністр енергетики США Рік Перрі анонсував прийняття законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" у "не надто віддаленому майбутньому".
Проти проекту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, декілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газопровід збільшить залежність ЄС від російського газу.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку-2", незважаючи на можливі санкції США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки в Газову директиву, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що посилюють вимоги до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
Згідно з новими правилами, видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.
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