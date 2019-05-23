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Німеччина зважилася на підлість проти США заради газопроводу Путіна

4.4тЧитати матеріал російською

Міністерство економіки Німеччини виступило проти екстратериторіальних санкцій США проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters. "Міністерство економіки Німеччини прийняло до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Берлін відкидає санкції, які мають екстратериторіальну дію", — пише агентство з посиланням на прес-секретаря відомства.

Німеччина зважилася на підлість проти США заради газопроводу Путіна
Новини
"Не повинні добудувати!" У Трампа озвучили серйозну загрозу "Північному потоку-2"

Раніше міністр енергетики США Рік Перрі анонсував прийняття законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" у "не надто віддаленому майбутньому".

Проти проекту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, декілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газопровід збільшить залежність ЄС від російського газу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку-2", незважаючи на можливі санкції США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згідно з новими правилами, видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Теги
Північний потік - 2РосіяСШАсанкции
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de lik
de lik
Пиндосы в каждую жопу заглянуть хотят, но Германия это не хахластан, она за свои интересы борется и не предаёт за печеньку
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Golan Sim
Golan Sim
По мнению наших майданопитеков немцы просто обязаны быть такими же лакеями пиндосов, как и сами майданопитеки. ))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло...америка все про вашу отару скачующую думает...мля... в америке по этому поводу наверное уже давно ни кто не спит, все думают как оказать помощь свiдомо МАНДАйнутому бидлу!!!
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