Німеччина зважилася на підлість проти США заради газопроводу Путіна

Міністерство економіки Німеччини виступило проти екстратериторіальних санкцій США проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters. "Міністерство економіки Німеччини прийняло до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Берлін відкидає санкції, які мають екстратериторіальну дію", — пише агентство з посиланням на прес-секретаря відомства.

Раніше міністр енергетики США Рік Перрі анонсував прийняття законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" у "не надто віддаленому майбутньому".

Проти проекту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, декілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газопровід збільшить залежність ЄС від російського газу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку-2", незважаючи на можливі санкції США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згідно з новими правилами, видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram