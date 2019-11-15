Німеччина захистила газопровід Путіна: Польща вибухнула погрозами

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG звернеться до суду, якщо Німеччина не врахує інтереси країни під час імплементації газової директиви ЄС щодо "Північного потоку-2".
Водночас президент PGNiG Петро Возняк зазначив, що у схваленій Бундестагом директиві наразі взято до уваги інтереси Польщі, пише BiznesAlert.
"Схоже, завдяки вмісту третього абзацу сьомої статті, ми в безпеці. Був пункт, що перед тим, як надати будь-яке послаблення "Північному потоку-2", регулятор має врахувати безпеку поставок і вплив на конкурентоспроможність ринку сусідніх країн", – заявив Возняк.
За його словами, якщо Німеччина дотримуватиметься цього положення, то Польща буде відчувати себе у безпеці.
"У випадку з OPAL відсутність такого аналізу викликала чітку відповідь з нашого боку", – резюмував Возняк.
Зокрема, німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ.
PGNiG звернеться до суду, якщо Німеччина не врахує інтереси країни при імплементації газової директиви ЄС по "Північному потоку-2
Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.
"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Росія будує газопроводи в обхід України
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
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