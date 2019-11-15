Німеччина захистила газопровід Путіна: Польща вибухнула погрозами

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG звернеться до суду, якщо Німеччина не врахує інтереси країни під час імплементації газової директиви ЄС щодо "Північного потоку-2".

Водночас президент PGNiG Петро Возняк зазначив, що у схваленій Бундестагом директиві наразі взято до уваги інтереси Польщі, пише BiznesAlert.

"Схоже, завдяки вмісту третього абзацу сьомої статті, ми в безпеці. Був пункт, що перед тим, як надати будь-яке послаблення "Північному потоку-2", регулятор має врахувати безпеку поставок і вплив на конкурентоспроможність ринку сусідніх країн", – заявив Возняк.

За його словами, якщо Німеччина дотримуватиметься цього положення, то Польща буде відчувати себе у безпеці.

"У випадку з OPAL відсутність такого аналізу викликала чітку відповідь з нашого боку", – резюмував Возняк.

Зокрема, німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.

Відповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ.

PGNiG звернеться до суду, якщо Німеччина не врахує інтереси країни при імплементації газової директиви ЄС по "Північному потоку-2

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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