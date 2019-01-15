Німеччина встала на бік України в питанні газопроводу Путіна

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає, що російський проект газопроводу "Північний потік-2" має враховувати інтереси безпеки України.

"Ми хочемо цей енергетичний проект зробити таким, щоб він був європейським, а особливо враховував, зокрема, інтереси безпеки України – це також наша власна відповідальність", – заявила Крамп-Карренбауер, передає Deutsche Welle.

За її словами, будівництво газогону є важливим для Німеччини з огляду на ситуацію в Україні.

Голова ХДС також розкритикувала заяву посла США у Німеччині Річарда Гренелла, який пригрозив німецьким фірмам санкціями через будівництво "Північного потоку-2".

"Слід сказати, що така форма дипломатичного звернення незвична, але вона не є новою. Таке ми вже бачили під час його вступу на посаду, німецький бізнес вже дав на це однозначну відповідь", – резюмувала Крамп-Карренбауер.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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