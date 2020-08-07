Німеччина відреагувала на погрози США щодо 'Північного потоку-2'

Державний міністр в МЗС ФРН Нільс Аннен заявив, що лист американських політиків із погрозами санкцій проти німецького порту через будівництво газопроводу "Північний потік-2" – абсолютно недоречний прояв.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

"Політика екстериторіальних санкцій США проти близького партнера і союзника – дуже серйозне посягання на наш національний суверенітет", – заявив Аннен.

Він знову повторив фразу, яка вже не раз звучала з німецького боку: "Німецька та європейська енергетична політика визначається виключно в Берліні і Брюсселі, але не у Вашингтоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня американські сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон направили офіційне попередження оператору німецького порту Мукран, компанії Faehrhafen Sassnitz, закликавши її припинити підтримку проєкту "Північний потік-2". Вони пригрозили фірмі, що якщо та й надалі братиме участь у проєкті, компанію чекає фінансове знищення.