Німеччина відреагувала на погрози США "Північному потоку-2"

Валентина Гембарська Економіка 12:45, 16.07.2020

Берлін прийняв до уваги заяви держсекретаря США Майка Помпео з приводу нових санкцій проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік - 2".

Про це заявив "Інтерфаксу" представник відомства преси та інформації уряду Німеччини.

"Ми взяли до відома висловлювання глави МЗС США. Позиція федерального уряду щодо "Північного потоку-2" була багато разів озвучена і залишається незмінною", – сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Він додав, що це може стати "недвозначним попередженням" компаніям, які надають допомогу російським проектам. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США використовують політичний тиск з метою нечесної конкуренції.

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Економіка

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