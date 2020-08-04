Німеччина сказала, на що готова піти заради зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Німеччина сподівається, що США не стануть вводити нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Заради цього Берлін готовий почати переговори з Вашингтоном.

Таку заяву зробив міністр економіки і енергетики країни Петер Альтмайер, передає ТАСС.

Німеччина готова до переговорів з США, щоб не допустити ескалації навколо "Північного потоку–2", зазначив Альтмайер.

За словами міністра, для санкцій США немає підстав, оскільки транзит газу через Україну збережеться. Крім того, Німеччина будує термінали для прийому американського скрапленого природного газу, що дозволить диверсифікувати поставки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський мільярдер Олег Дерипаска заявив, що ймовірності пом'якшення санкцій США проти РФ через будівництво "Північного потоку – 2" немає.

Будівництво "Північного потоку-2" було припинено через введені США у грудні 2019 року санкції проти підрядників газопроводу. У липні 2020 року сенат США схвалив нові санкційні заходи проти російського газопроводу.