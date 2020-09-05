Німеччина поставила Лукашенкові ультиматум і пригрозила посиленням санкцій.

Німеччина пригрозила посилити санкції проти Білорусі, пов'язані з ситуацією в країні після президентських виборів.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю газеті Bild. Публікація вийшла з підзаголовком "Маас погрожує диктатору Білорусі".

"Як ЄС ми не визнаємо вибори і ухвалили рішення щодо санкцій, які зараз будемо втілювати в життя. Якщо Лукашенко не відреагує, то будуть введені нові санкції", – попередив Маас.

Міністр підкреслив, що Лукашенко повинен "нарешті бути готовий до діалогу", і висунув перелік вимог.

"Я прошу Лукашенка провести переговори з опозицією, провести повторні вибори. Також Лукашенко повинен негайно перестати саджати до в'язниць мирних демонстрантів. Він повинен поважати права людини і свободу преси", – заявив глава німецького дипломатичного відомства.

Що турбує Лукашенка зараз

Тим часом президент Білорусі на суботній нараді заявив, що головна проблема в країні – економіка.

"Головне наше завдання, головна наша проблема, головна наша стурбованість – це економіка. Є економіка – буде і все інше. Нема економіки – то тоді не треба розраховувати ні на ідеологію, ні на безпеку, ні на спокій у країні. Останнім часом зроблено чимало для того, щоб нормально функціонувала економіка", – сказав Лукашенко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європейський Союз не має наміру вводити санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. За таку позицію виступила Німеччина, яку підтримали Франція і Італія.

До цього ЗМІ повідомляли, що введення санкцій проти Білорусі розглядають у США, Канаді та Великобританії.

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