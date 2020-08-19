Німеччина попросила допомоги ЄС із "Північним потоком-2"

Німеччина і країни Євросоюзу мають дати зрозуміти США, що санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2" неприйнятні.

Про це заявила в інтерв'ю WirtschaftsWoche прем'єр-міністерка німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг. Вона вважає, що в ЄС мають дати сигнал США, що ФРН і європейські країни не допустять шантажу в свій бік із цього питання.

Вона також підкреслила, що Вашингтон не має права вказувати Берліну, які джерела енергії використовувати.

"Якщо ми дозволимо таке втручання, то якоюсь мірою це будуть ще "квіточки". Хто гарантує, що наступним кроком вони не почнуть вказувати нам, які машини ми можемо використовувати?" – сказала Швезіг.

Прем'єрка також зазначила, що Німеччина потребує газу, який би поставлявся по "Північному потоку-2", для переходу до використання поновлюваних джерел енергії. За її словами, єдиною альтернативою міг би бути дорогий газ із США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня майже всі країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від США припинити втручання в будівництво "Північного потоку-2", який реалізує "Газпром" у партнерстві з європейськими компаніями.