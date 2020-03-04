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4 березня • оновлено в 16:59
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Німеччина вжила радикальних заходів через епідемію коронавірусу

12.1т
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Кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Штаб констатує особливу необхідність у терміновому випуску медичного захисного інвентарю", – йдеться в документі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, під заборону потрапив експорт:

  • масок;

  • рукавичок;

  • захисних костюмів тощо.

Кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу

Кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні оптовики підвищили ціни на медичні маски від 2 до 8 разів.

  • Раніше одна упаковка на 50 штук коштувала 50 гривень, зараз за цю ж кількість необхідно заплатити до 1000 гривень.

  • У Києві через коронавірус COVID-19, який поступово поширюється в усьому світі, люди почали масово розкуповувати санітарні маски. Деякі навіть брали по 200 штук одразу.

  • Користувачі в соціальних мережах повідомляють, що в деяких аптеках масок уже немає.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
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