Німеччина вжила радикальних заходів через епідемію коронавірусу

Кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу.
"Штаб констатує особливу необхідність у терміновому випуску медичного захисного інвентарю", – йдеться в документі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, під заборону потрапив експорт:
масок;
рукавичок;
захисних костюмів тощо.
Кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні оптовики підвищили ціни на медичні маски від 2 до 8 разів.
Раніше одна упаковка на 50 штук коштувала 50 гривень, зараз за цю ж кількість необхідно заплатити до 1000 гривень.
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Користувачі в соціальних мережах повідомляють, що в деяких аптеках масок уже немає.
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