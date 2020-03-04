Німеччина вжила радикальних заходів через епідемію коронавірусу

Кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Штаб констатує особливу необхідність у терміновому випуску медичного захисного інвентарю", – йдеться в документі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, під заборону потрапив експорт:

Кризовий штаб уряду Німеччини заборонив експорт медичних захисних засобів у зв'язку з поширенням коронавірусу

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