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15 листопада • оновлено в 09:59
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Німеччина кинула Україну: Зеленський зв'язався із президентом Євроради через газопровід Путіна

1.3т
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Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Дональдом Туском питання енергетичної безпеки ЄС та будівництво "Північного потоку-2".

Розмова відбулася на наступний день після того, як парламент Німеччини ухвалив енергетичне законодавство, що захищає російський газопровід, повідомляє прес-служба голови держави.

"Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі і ситуація з реалізацією проєкту "Північний потік-2", – відзначили в Офісі президента України.

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У результаті Зеленський і Туск погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами членами ЄС енергетичного законодавства Європи.

Зокрема, німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.

ЗоВідповідна постанова ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що постачає йому газ

Розмова відбулася після того, як німецький парламент ухвалив енергетичне законодавство, що захищає газопровід Володимира Путіна

Розмова відбулася після того, як німецький парламент ухвалив енергетичне законодавство, що захищає газопровід Володимира Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

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Росія будує газопроводи в обхід України

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Тема
Північний потік - 2
Особи
Володимир Зеленський Дональд Туск
Місце
Україна
Тег
Північний потік - 2
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Питон Каа
Питон Каа
Зеленский потребовал от Туска гарантировать Украине необходимые объемы прокачки через ГТС российского газа в ЕС, но Туск согласился гарантировать только поставки на Украину гороха для собственной генерации.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Они с ним типа серьёзно говорят, а потом после разговора ржут ещё час. Его никто серьёзно не воспринимает, кроме 73.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Фиг с ней с Германией, зато Всяприбалтикаснами)
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