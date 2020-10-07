Німеччина і Франція готують санкції проти Росії через Навального

Кирило Лютий Економіка 18:52, 7.10.2020 Оновлено: 18:55, 7.10.2020

Німеччина і Франція готують пакет санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це ввечері в середу, 7 жовтня, повідомило Reuters, посилаючись на джерела в дипломатичних колах.

Обмежувальні заходи, як стверджується, можуть зачепити в тому числі офіцерів Головного управління Генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ [Головне розвідувальне управління].

Глава німецького МЗС Хайко Маас у виступі перед парламентом Німеччини також заявив, що очікує в найближчі дні аналогічної реакції від інших європейських партнерів.

Нагадаємо, що російський опозиціонер був отруєний 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".

Організація перевірила висновки, зроблені експертами в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Президент України Володимир Зеленський також висловив готовність приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії через отруєння Навального.

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