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"Поїдуть на 10-12 тисяч": Україну попередили про наплив мігрантів з далекої Азії

5.7тЧитати матеріал російською

Верховна Рада розглядає законопроект №10272, який окрім іншого спрощує іноземцям працевлаштування в Україні. Таким чином з'являється можливість поступово залучати до країни трудових мігрантів.

І в найближчому майбутньому до України можуть поїхати жителі Непалу та Пакистану, а також узбеки і таджики. Про це в ефірі ObozTV розповів голова Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Зараз до нас можуть поїхати жителі Середньої Азії – Узбекистану і Таджикистану. Окремо варто розглядати непальців і пакистанців. У Непалі надлишок молоді, яка не може знайти роботу, там дуже великий відсоток безробітних. Вони готові їхати", – зазначив експерт.

За його інформацією, українські роботодавці вже проводили переговори з цього приводу.

"І вони кажуть, що до нас поїдуть непальці на зарплату в 10-12 тисяч гривень. Їх це влаштовує", – повідомив Воскобойник.

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Він пояснив, що трудова міграція – це світовий тренд. Українці їдуть на заробітки в Європу, а на їхнє місце потрібно залучати робочу силу з інших країн.

"Українці будуть виїжджати. І якщо у нас не буде робочої сили, виникає головне питання: хто буде інвестувати в країну, в якій нікому працювати?" – наголосив фахівець.

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Воскобойник визнав, що найкращий варіант – якщо повернуться всі ті українці, які перебувають за кордоном.

"Але якщо спиратися на дані Світового банку, то за нинішніх темпів економічного зростання ми зможемо наздогнати Польщу через 50 років. А давайте подивимося на сучасну Польщу, – запропонував він. – За оцінками демографів, щороку приблизно 2 млн поляків виїжджають працювати за кордон".

За словами експерта, на основі цих даних можна з великою часткою вірогідності припустити, що до 2070 року з України так само будуть виїжджати приблизно по 2 млн осіб.

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Втім, уже зараз темпи міграції заробітчан з України вражають.

"Якби хто-небудь запитав киянина у 2008 році, чи поїде він працювати в Польщу – всі би сміялися. Тому що рівень зарплат у Києві був набагато вищим. Але. У 2010 році вже 170 тисяч українців отримали запрошення на роботу в Польщі. У 2017 року ця кількість становила 1,7 млн запрошень", – розповів Воскобойник.

"Поїдуть на 10-12 тисяч": Україну попередили про наплив мігрантів з далекої Азії

vesti-ukr.com

Зауважимо, що поданий у Раду законопроект №10272 пропонує два основних нововведення:

  • заборонити посередникам (агентствам) брати гроші з українських претендентів за працевлаштування за кордоном;

  • спростити іноземцям отримання роботи в Україні, знизивши збори за дозвіл до прожиткового мінімуму.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в останні роки трудова міграція з України набула масового характеру. За даними онлайн-платформи ukrainianpeopleleaks.com, щохвилини країну полишають двоє осіб.

Українці в основному їдуть на заробітки в Польщу, Росію та Німеччину і щороку пересилають в Україну мільярди доларів, які йдуть "на проїдання".

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Теми
Трудова міграція з УкраїниПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Василь Воскобойник
Місце
Україна
Теги
працевлаштуваннятрудовая миграциязаробітчанизарплатароботабезробіття
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
BROTHER FOREST, кастрюлька! че ты возмущаешся!!! "скрипачь, не нужен" (с) ты циологический отброс
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Нее,блять,ну не дебилы?!Украинцы, люди свои ,по загранницах мотаются . .на зароботках! А,трудовых эммигрантрв с Азии сюда на трудоустройство..10-12 тысяч грн.зарплаты их устраивает..Скоты!Своим людям платить надо..Людей из-за рубежа вертать сюда нужно..Роботу в дома и достойную зарплату ,здесь в ДОМА..Азиаты пусть в рассею едут,там нужны рабочие руки,а то кацапня ленивая,работать не хочет..Пусть осваивают необьятные просторы северной страны мокшании..
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Мир Миру
Мир Миру
Їм прийдеться прийняти православ"я і вивчити мову :- )))
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