"Нікому не давайте телефон!" Українців попередили про нову схему шахрайства

В Україні шахраї придумали новий спосіб виманити гроші у людей за допомогою мобільного телефону.

"На вулиці підходять дві дівчини, запитують вулицю, де вона знаходиться, ти пояснюєш, роблять вигляд що не розуміють, кажуть приїхали в це місто вперше, просять зателефонувати, даєш телефон, трубки не піднімають", – пише користувач з ніком Пугачиха на форумі kidstaff.

За її словами, після цього одна з дівчат просить відправити СМС.

"Коли перша стоїть поруч, відправляє СМС, друга мило розмовляє. Приходить на мій телефон СМС, перша говорить другій: "уявляєш вона теж спізнюється". Після листування віддає телефон, дякують і прощаємося", – пише жінка.

Після цього вона спробувала купити продукти в маркеті, але виявилося, що грошей на карті вже немає.

"Перевіряєш ще раз, йдеш у банкомат, бачиш залишок 7 грн. Дзвониш в Приват, нічого не розумієш, де гроші? Заходиш в Приват24 і шок, шок, шок. Так це помилка, але згадуєш історію і розумієш, як тебе дві студентки сьогодні розвели. За цей час через СМС вони перевели всі твої гроші, ніхто нікому не писав, а в СМС формі відправили заявку на переказ і по СМС-коду підтвердили", – підкреслила жінка.

"Судячи з усього спочатку запит відправили на залишок на рахунку, потім суму і перевели. Ось так залишитися без грошей, а сума велика... Заяву прийняли. Розкажіть нікому телефон не давати на вулиці", – резюмувала вона.

Шахраї придумали новий спосіб виманити гроші у людей за допомогою мобільного телефону

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою повідомлень на мобільний, де йдеться про "перемогу" в фейковий конкурсах.

У якості призів аферисти пропонують українцям великі грошові суми і автомобілі.

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