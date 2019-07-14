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"Ніхто не використовує!" У США топ-чиновник розкрив "обман" біткоїна

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Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл назвав біткоїн спекулятивною валютою і заявив, що його ніхто не використовує.

Втім він також погодився з тим, що якась глобальна криптовалюта могла б усунути необхідність в резервних валютах, головною з яких є долар США, передає ForkLog.

"Це можливо, але в дійсності ми не бачимо масового прийняття. Біткоїн - хороший приклад. Майже ніхто не використовує його як платіжний засіб, це спекулятивний засіб накопичення", - підкреслив він.

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Пауелл відзначив, що про сценарії з усуненням резервних валют говорять ще з самої появи криптовалют. Гіпотетично фінансова система, включаючи ФРС, могла б повністю трансформуватися, а в США могли б ходити різні валюти одночасно, що стало б поверненням до більш ранньої епохи.

біткоіни

біткоіни

Однак варто додати, що все це, з більшою часткою ймовірності, було сказано з метою вказати на відсутність масового прийняття криптовалют як платіжного засобу на прикладі біткоїна і продемонструвати, наскільки неймовірною є відмова від резервних валют.

Незважаючи на це, глава ФРС чітко заявив, що не варто розраховувати на те, що долар США завжди буде світовою резервною валютою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що криптовалюта не є грошима, їх цінність грунтується на "тонкому повітрі". А єдина реальна валюта – долар.

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Тема
Криптовалюти
Місце
США
Теги
біткойн курс валют долар США
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Приемский Владислав
Приемский Владислав
ссыт гоздеп?
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Приемский Владислав
Приемский Владислав
ПНХ ПТН, сиди на бутылке панин
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Приемский Владислав, тебе в глаза
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