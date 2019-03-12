Ніхто не поїде: США оголосили жорсткий бойкот Росії

Посол США в Росії Джон Хантсман не поїде на майбутній Петербурзький міжнародний економічний форум, який пройде 6-8 червня, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

Про це повідомила з посиланням на джерела газета Financial Times, передає "Дождь". За її даними, про це глава дипмісії США сказав представникам американського бізнесу в Росії у лютому. У посольстві США в РФ від коментарів відмовилися, уточнює видання.

За інформацією газети, відвідати форум поки не планує і жоден із керівників найбільших американських компаній.

"Це може статися з кожним", — заявив один із бізнесменів, маючи на увазі арешт Майкла Калві.

З моменту затримання Калві деякі американські компанії вже скасували заплановані інвестиційні поїздки в Росію, або зверталися за консультаціями про заходи безпеки для працюючих у Росії співробітників — громадян США, розповіли інші джерела FT.

Майкл Калві Радіо Свобода

FT нагадала, що багато відомих американських інвесторів і топ-менеджерів американських компаній, які працюють у Росії, дружать із Калві і його сім'єю. За словами джерел видання, у них складається враження, що президент РФ Володимир Путін підтримує кримінальне переслідування Калві. Справа Калві завдала шкоди інвестиційному клімату в Росії, і нестача іноземних інвесторів у Петербурзі буде чіткою ознакою цього, заявив високопоставлений іноземний топ-менеджер, який працює у Москві.

У прес-службі Baring Vostok заявили, що компанія вважає економічний форум у Петербурзі важливим заходом і часто в ньому брала участь. "Що стосується цього року, в нас ще не було можливості про це подумати", — прокоментував представник компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого в Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

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