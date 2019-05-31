"Нічого їсти": Лукашенко розповів, як "кинули" Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну "кинули" з радянськими рублями.

"У нас правова система була вибудувана саме таким чином і націлена на створення і зміцнення вертикалі влади, тому що після розпаду Радянського Союзу ми залишилися одні, плюс ще з радянськими рублями", – заявив Лукашенко в інтерв'ю Sputnik Білорусь.

За його словами, Мінську обіцяли, що з радянської рублевої системи країни СРСР не виходитимуть.

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"Потім нас кинули з цими рублями, забравши у нас товари і не сплативши. Білорусі виявилися повинні дуже багато мільярдів, але ми їх не отримали", – підкреслив Лукашенко.

"Я хилю до того, що у нас народу було нічого їсти: порожні полиці в республіці, яка завжди була розвинена в товарах народного споживання і продуктах харчування", – резюмував він.

Президент Білорусі заявив, що Мінську повинні дуже багато мільярдів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко може перейти до наступу на Кремль через надходження забрудненої російської нафти в нафтопровід "Дружба".

Зокрема, білоруський лідер може зажадати у Москви матеріальну компенсацію за псування нафтопроводу і приступити до його ремонту в будь-який момент, коли в Кремлі не прислухаються до його прохання і вирішать пригальмувати черговий кредит, зазначив український публіцист Віталій Портников.

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