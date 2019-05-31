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"Нічого їсти": Лукашенко розповів, як "кинули" Білорусь

2.3тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну "кинули" з радянськими рублями.

"У нас правова система була вибудувана саме таким чином і націлена на створення і зміцнення вертикалі влади, тому що після розпаду Радянського Союзу ми залишилися одні, плюс ще з радянськими рублями", – заявив Лукашенко в інтерв'ю Sputnik Білорусь.

За його словами, Мінську обіцяли, що з радянської рублевої системи країни СРСР не виходитимуть.

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"Потім нас кинули з цими рублями, забравши у нас товари і не сплативши. Білорусі виявилися повинні дуже багато мільярдів, але ми їх не отримали", – підкреслив Лукашенко.

"Я хилю до того, що у нас народу було нічого їсти: порожні полиці в республіці, яка завжди була розвинена в товарах народного споживання і продуктах харчування", – резюмував він.

Президент Білорусі заявив, що Мінську повинні дуже багато мільярдів

Президент Білорусі заявив, що Мінську повинні дуже багато мільярдів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко може перейти до наступу на Кремль через надходження забрудненої російської нафти в нафтопровід "Дружба".

Зокрема, білоруський лідер може зажадати у Москви матеріальну компенсацію за псування нафтопроводу і приступити до його ремонту в будь-який момент, коли в Кремлі не прислухаються до його прохання і вирішать пригальмувати черговий кредит, зазначив український публіцист Віталій Портников.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Santi Amonito
Santi Amonito
А чего скеглить - "вступили" в "союзное государство" с таежной ымперией "вонючего сарая", переходите на ее "деревянные" губли, а после этого переведите их в банки Америки и ЕС и закройте границу на замок...... - быларуси больше нет и лыкошенки тоже.
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