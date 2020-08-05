'Нібулон' застеріг від співпраці з підприємствами-двійниками

Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 14291113, юридична адреса: Каботажний спуск, 1, м. Миколаїв, 54002)офіційно повідомляє, що не має жодного відношення та ніяких юридичних, фінансових, майнових, договірних та інших зобов'язань щодо:

- ТОВ "НИБУЛОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40191252);

- ТОВ "НИБУЛОН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39429375);

- ТОВ "НИБУЛОН АГРО" (код ЄДРПОУ 40188412);

- ТОВ "ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39977365);

- ТОВ "АГРОФОНД-НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39977255);

- ТОВ "НІБУЛОН ЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39972037);

- ТОВ "ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39970401);

- ТОВ "НІБУЛОН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39960440);

- ТОВ "НІБУЛОН РІ" (код ЄДРПОУ 39977098);

- ТОВ "АВТО ТРАНС НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39977166);

- ТОВ "НІБУЛОН ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 39970218);

- ТОВ "НІБУЛОН БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 39971929);

- ТОВ "АГРО ГРУП НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39960503);

- ТОВ "НІБУЛОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39955818);

- ТОВ "НІБУЛОН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39955430);

- ТОВ "АГРО НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39720912);

- ТОВ "НІБУЛОН АГРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40663895);

- ТОВ "НІБУЛОН+" (код ЄДРПОУ 40001151);

- ТОВ "НІБУЛОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40979093);

- ТОВ "НІБУЛОН АГРО ОПТ" (код ЄДРПОУ 42011072);

- "NIBULON-AGRO" LTD (Company number 12101521).

Посадові особи вищезазначених підприємств також жодним чином не пов’язані із ТОВ СП "НІБУЛОН". Використання комерційного (фірмового) найменування нашого підприємства в найменуванні цих компаній не погоджувалося з ТОВ СП "НІБУЛОН". З огляду на це будь-які претензії до ТОВ СП "НІБУЛОН" стосовно господарської діяльності зазначених підприємств прийматись та розглядатись не будуть.

Крім того, на початку липня у фейсбуці з’явилася сторінка Nibulon Finance , яка пропонує перехід на сайт для оформлення мікрозаймів. Ні вказана сторінка, ні вказаний на ній сайт, ні інформація щодо пропозицій будь-яких товарів/послуг, яка міститься на них, жодного відношення до ТОВ СП "НІБУЛОН" так само не мають.

Позначення (слова) "НІБУЛОН", "NIBULON", "НИБУЛОН" є об’єктами права інтелектуальної власності, особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на які належать ТОВ СП "НІБУЛОН". Зокрема, ці позначення (слова) є комерційним (фірмовим) найменуванням нашої компанії, починаючи з 1991 року ("НІБУЛОН" – державною мовою, "NIBULON" – за використанням латиниці, "НИБУЛОН" – у перекладі на російську мову відповідно). Також ці позначення (слова) є зареєстрованими знаками для товарів і послуг, права інтелектуальної власності на які засвідчуються Свідоцтвами України на знак для товарів і послуг №№74128, 74129, 74130 від 15.03.2007. Наведена інформація зберігається в режимі вільного доступу у відповідних державних реєстрах.

"Оскільки ТОВ СП "НІБУЛОН" не надавало дозволу будь-яким іншим особам на використання своїх комерційного (фірмового) найменування, зареєстрованих знаків для товарів і послуг та схожих з ними позначень, використання цих об'єктів права інтелектуальної власності та схожих з ними позначень без такого дозволу з боку ТОВ СП "НІБУЛОН" є неправомірним", – йдеться у повідомленні.

ТОВ СП "НІБУЛОН" звертається до Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора України з проханням звернути увагу на діяльність цих компаній.

"На жаль, це не перший випадок використання авторитету і репутації відомої компанії. Будьте пильними та уважно перевіряйте партнерів, з якими плануєте розпочати співпрацю. Щоб вас не ввели в оману, спочатку зателефонуйте до офісу нашої компанії та уточніть, чи саме той це "НІБУЛОН". Звертаємося до всіх із проханням повідомляти про випадки використання імені компанії в корисних цілях", – зазначають в компанії.