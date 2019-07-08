ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

"В жодному разі": Гройсман запевнив, що газ для населення не подорожчає

1.6тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення восени підніматися не буде.

"Що стосується ціни на газ. Зараз "Нафтогаз" закачує газ за діючими цінами. Ціни – в нижній точці і тому вони не можуть бути підвищені, оскільки запас зараз, на початок опалювального сезону буде сформований в 20 млрд. м куб", – повідомив Гройсман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього нам вистачить повністю для проходження наступного опалювального сезону", – додав голова уряду.

Новини
Що буде з цінами на газ в Україні: НБУ дав прогноз

Гройсман підкреслив, що не бачить об'єктивних підстав для підвищення ціни на газ.

Він також пообіцяв робити все, щоб "монополісти дотримувалися стратегії зменшення цін і В жодному разі не підвищення".

Ціна на газ для населення восени підніматися не буде

Ціна на газ для населення восени підніматися не буде

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
13
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Durakov Ivan
Durakov Ivan
а что , по этому поводу, скажет СЭМ ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel