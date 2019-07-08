"В жодному разі": Гройсман запевнив, що газ для населення не подорожчає

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення восени підніматися не буде.

"Що стосується ціни на газ. Зараз "Нафтогаз" закачує газ за діючими цінами. Ціни – в нижній точці і тому вони не можуть бути підвищені, оскільки запас зараз, на початок опалювального сезону буде сформований в 20 млрд. м куб", – повідомив Гройсман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього нам вистачить повністю для проходження наступного опалювального сезону", – додав голова уряду.

Гройсман підкреслив, що не бачить об'єктивних підстав для підвищення ціни на газ.

Він також пообіцяв робити все, щоб "монополісти дотримувалися стратегії зменшення цін і В жодному разі не підвищення".

Ціна на газ для населення восени підніматися не буде

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%.

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