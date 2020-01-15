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15 січня • оновлено в 10:53
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"Ні – дерибану!" У Зеленського під будинком почалися масштабні протести проти ринку землі

4.7т
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До будинку президента України Володимира Зеленського в середу, 15 січня, прийшли з протестами аграрії.

Вони вимагають провести референдум щодо ринку землі. Про це повідомляє "112 Україна".

Квартира Зеленського розміщена в будинку біля Маріїнського парку в Києві.

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За словами журналістів, перші люди почали збиратися з 6:30 ранку.

Майже 50 мітингувальників тримають різні плакати, зокрема "Ні – дерибану землі!"

До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії

До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії

"112 Україна"

Протестувальники вимагають референдум, а також створити банк землі, щоб держава могла нею розпоряджатися.

Водночас наголошується, що Зеленський до аграріїв поки не виходив.

До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії

До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Віктор Калиненко
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Махно Володимир
Махно Володимир
давай ху-йло зеленое..распродай всю землю и сиди с голой сракой! упырь!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Махно Володимир, твоя страна погрязла в долгах, земля уже принадлежит не вам, ты просто этого ещё не осознал
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А почему не проводили референдум после майдана, а просто за всю страну решили " мы скачим в ЕС"
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Команчо Горослав, демократичненько, впрочем чего ещё ждать от рагуля.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Dehtyaryov Ilya, А потому что проводить референдум с такими, как ты - время терять и себя не уважать:))
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