"Ні – дерибану!" У Зеленського під будинком почалися масштабні протести проти ринку землі

До будинку президента України Володимира Зеленського в середу, 15 січня, прийшли з протестами аграрії.
Вони вимагають провести референдум щодо ринку землі. Про це повідомляє "112 Україна".
Квартира Зеленського розміщена в будинку біля Маріїнського парку в Києві.
За словами журналістів, перші люди почали збиратися з 6:30 ранку.
Майже 50 мітингувальників тримають різні плакати, зокрема "Ні – дерибану землі!"
До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії
"112 Україна"
Протестувальники вимагають референдум, а також створити банк землі, щоб держава могла нею розпоряджатися.
Водночас наголошується, що Зеленський до аграріїв поки не виходив.
До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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