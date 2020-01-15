"Ні – дерибану!" У Зеленського під будинком почалися масштабні протести проти ринку землі

До будинку президента України Володимира Зеленського в середу, 15 січня, прийшли з протестами аграрії.

Вони вимагають провести референдум щодо ринку землі. Про це повідомляє "112 Україна".

Квартира Зеленського розміщена в будинку біля Маріїнського парку в Києві.

За словами журналістів, перші люди почали збиратися з 6:30 ранку.

Майже 50 мітингувальників тримають різні плакати, зокрема "Ні – дерибану землі!"

До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії "112 Україна"

Протестувальники вимагають референдум, а також створити банк землі, щоб держава могла нею розпоряджатися.

Водночас наголошується, що Зеленський до аграріїв поки не виходив.

До будинку президента України Володимира Зеленського прийшли з протестами аграрії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!