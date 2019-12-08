Незв'язно відповідав: зустріч Путіна з Лукашенком жорстко рознесли у мережі

Зустріч лідерів Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка не закінчилася нічим конкретним.

Про це пише білоруський суспільно-політичний телеграм-канал "Зам па ідэалогіі". Автор вказує, що після завершення зустрічі ніяких заяв для преси навіть не було передбачено.

"Відповідав за всіх тільки міністр економіки Росії Максим Орєшкін, незв'язно заявив про домовленість "щодо сільського господарства, зв'язку, митниці, нафтового ринку". Наступна зустріч президентів відбудеться 20 грудня. Мабуть, ні до чого серйозного Лукашенко і Путін не дійшли. У політичному плані – точно", – сказано в повідомленні.

Також автор підмічає, що під час публічної частини свого виступу Лукашенко говорив про рівність, щоправда, щодо питань "суб'єктів господарювання".

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"Нагадуємо президенту і близьким до нього лобістам гальмування інтеграції, що проти рівності то якраз російська сторона ніколи не виступала. Так, є посилання на гігантську різницю в обсязі економіки. Але інтегрується ж якось на рівних або хоча б намагається це робити Європейський Союз, з Німеччиною і Люксембургом на одному майданчику. Може, проблема не в нерівності, а в небажанні? У будь-якому випадку, поки почекаємо. Гарної історії до 20-річчя Союзної держави не вийшло", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня Путін і Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, що не зробивши жодних заяв перед журналістами.

Президент Білорусі заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Росії. "Запам'ятайте, я не пацан!" – сказав він.

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