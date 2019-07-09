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Незважаючи на відставку: Грицак отримав понад 70 тисяч гривень зарплати в СБУ

1.3тЧитати матеріал російською

Заробітна плата голови Служби безпеки України Василя Грицака, який подав у відставку, за червень склала 72,3 тисячі гривень.

Розмір окладу Грицака, якого Верховна Рада відмовилася звільнити, не уточнюється, йдеться у відповіді СБУ на запит "Українських Новин".

Згідно з інформацією Служби безпеки України, відповідна зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

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Заробітна плата Василя Грицака за червень склала 72,3 тисячі гривень

Заробітна плата Василя Грицака за червень склала 72,3 тисячі гривень

СБУ

Заробітна плата Василя Грицака за червень склала 72,3 тисячі гривень

Заробітна плата Василя Грицака за червень склала 72,3 тисячі гривень

УН

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

У документі зазначалося, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України й наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

6 червня Верховна Рада провалила голосування щодо відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна. За відповідне рішення в парламенті на знайшлося голосів.

Не підтримали парламентарії й усунення із займаної посади голови Міноборони Степана Полторака. За це рішення проголосували лише 67 нардепів.

Після провальних голосувань за відставку Клімкіна та Полторака Рада не підтримала і відставку глави Служби безпеки України Василя Грицака.

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Особа
Василь Грицак
Місце
Україна
Тег
СБУ
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