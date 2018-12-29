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Незважаючи на тиск США: в ЄС заявили, що газопровід Путіна вже не зупинити

5.2тЧитати матеріал російською

Єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер заявив, що незважаючи на тиск з боку Сполучених Штатів реалізація російського газопроводу "Північний потік-2" не буде зупинена.

"Правда полягає і в тому, що трубопровід давно вже давно будується і не може бути так просто зупинений", – зазначив Еттінгер, передає Deutsche Welle.

За його словами, загрози американського президента Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про те, що Німеччина виявиться в енергетичній залежності від російського газу через газопровід, не є підставою для зупинки проекту.

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При цьому єврокомісар зажадав від російського газового монополіста "Газпрому" чесної угоди щодо подальшого транзиту газу по території України. Еттінгер підкреслив, що тут Європейський Союз міг би посилити тиск на Росію.

"У питанні ж подальшого розподілу газу з "Північного потоку-2" в Європі діють норми права щодо внутрішнього ринку ЄС. До них належать також приписи, які забезпечують чесну конкуренцію. Володимир Путін та "Газпром" знають про це", – резюмував Еттінгер.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" виділить другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Незважаючи на тиск США: в ЄС заявили, що газопровід Путіна вже не зупинити

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
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минин евген
минин евген
вот поржет вемь мир, если газопровод таки построят а росимю пошлют нахуй (а предпосылки есть). будет кацапьё сидеть на пустых газопроводах, нюхать газ, пить нефть, давить пармезан и с завистью смотреть как люди хамон едят.
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Чернов Александр
Чернов Александр
минин евген, Пацан, тебе сколько лет, когда перейдешь в старшую группу детсада. Назло маме уши отморожу. Или как хохол, просил золотую рыбку выколоть ему глаз - пусть у моей теще зять кривой будет. дебилизм хохлов на Обозе зашкаливает.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
минин евген, Назвав тебя дебилом, это для тебя комплимент.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Никоноров Александр, и её уже прогрызли рыбы!
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
Неправда! Труба картонная, как и мост!
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