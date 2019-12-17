Головна Новини
17 грудня • оновлено в 14:25
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Незважаючи на обвал долара: Гончарук пояснив, чому не подешевшав бензин в Україні

730
Читати матеріал російською

В Україні зниження цін на бензин на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільними темпами, оскільки на паливному ринку низька конкуренція.

"Ціни знижуються, коли на ринку є конкуренція, при нормальних умовах. Якщо конкуренція сильніше, то ціни знижуються швидше. Якщо конкуренції немає або вона слабка, то ціни або не знижуються взагалі, або знижуються дуже повільно", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНІАН.

"У випадку з паливом це товар, який дуже сильно прив'язаний до гривні, і зміцнена гривня повинна була потягти ціни на бензин вниз, безумовно", – зазначив глава уряду.

Новини
Долар у банках пришвидшив падіння: скільки коштує валюта в Україні

За його словами, зараз вартість бензину знижується на 30-80 копійок, проте ціни повинні падати набагато сильніше.

"За нашими оцінками, вони повинні знизитися приблизно на 2 гривні. Фактично в середньому приблизно ціни на бензин в Україні можуть становити 1 долар +/- 10 центів, але зазвичай ціну визначає ринок", – резюмував Гончарук.

Незважаючи на обвал долара: Гончарук пояснив, чому не подешевшав бензин в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бензин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
14
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хер там, Зэбилам втирай. Цена бензина была всегда 1 доллар/литр и сейчас это индикатор реальной цены доллара. Цены в супермаркетах и магазинах тоже растут, вопреки падению доллара. Почему? Потому что предприниматели знают, какова его реальная сейчас стоимость. А зэбилье (ну, и ватоправославные кретины вместе с ними) радуются от своей безмозглости, потому что когда рычаг сдерживания перестанет работать - бакс резко скачнет и у кого-то будет очень бледный вид.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги