Незважаючи на обвал долара: Гончарук пояснив, чому не подешевшав бензин в Україні

В Україні зниження цін на бензин на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільними темпами, оскільки на паливному ринку низька конкуренція.

"Ціни знижуються, коли на ринку є конкуренція, при нормальних умовах. Якщо конкуренція сильніше, то ціни знижуються швидше. Якщо конкуренції немає або вона слабка, то ціни або не знижуються взагалі, або знижуються дуже повільно", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНІАН.

"У випадку з паливом це товар, який дуже сильно прив'язаний до гривні, і зміцнена гривня повинна була потягти ціни на бензин вниз, безумовно", – зазначив глава уряду.

За його словами, зараз вартість бензину знижується на 30-80 копійок, проте ціни повинні падати набагато сильніше.

"За нашими оцінками, вони повинні знизитися приблизно на 2 гривні. Фактично в середньому приблизно ціни на бензин в Україні можуть становити 1 долар +/- 10 центів, але зазвичай ціну визначає ринок", – резюмував Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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