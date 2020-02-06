Незважаючи на епідемію коронавірусу: світова нафта рекордно злетіла в ціні

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 6 січня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 56,42 долара за барель, що на 4,4% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 4,5% – до 51,96 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 3,5% – до 53,96 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Вартість сировини зростає на очікуваннях щодо рішення по угоді Організації країн – експортерів нафти.

Зокрема, технічний комітет з моніторингу домовленостей ОПЕК+ продовжить роботу в четвер, не зумівши завершити її в заплановані два дні. Про це інформоване джерело повідомило "Інтерфаксу".

Комітет зібрався на позапланове засідання через обвал цін на нафту, викликаний спалахом коронавірусу в Китаї.

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 6 січня, виросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 людина.

За межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусом у Гонконзі (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки), Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "імовірно підтверджений" випадок) та на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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