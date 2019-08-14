Майно українців хочуть обкласти новим податком: чого чекати

Державна податкова служба України має намір провести податкову амністію. Незадеклароване майно запропонують легалізувати, сплативши податок – 5% від його вартості.

Що принесе українцям це нововведення, розповів у ефірі ObozTV економіст Олег Пендзин.

"Це стосується всіх. Коли ми з вами говоримо про податкову амністію, то починається вона з нульової декларації. Всі люди заповнюють декларацію зі своїм майном. Якщо у вас є майно, походження якого ви не можете пояснити сплаченими податками, ви повинні оцінити це майно і заплатити з нього 5%. Це у разі, якщо ви добровільно задекларуєте і добровільно сплатите", – пояснив економіст.

"Питання, пов'язане із загальним декларуванням, також стосуватиметься всіх, крім пенсіонерів, які єдиним джерелом доходу мають пенсію. Тобто, якщо пенсіонери мають джерело доходу, крім пенсії, відсотки по депозиту, вони все одно декларуватимуть свої доходи", – зазначив він.

За словами експерта, питання про амністію капіталів "добре звучить", але стосуватиметься кожного громадянина: "Хтось колись заробив гроші, купив якусь квартиру, земельну ділянку. Якщо у вас немає підтвердження коштів на придбання цього майна, ви будете зобов'язані заплатити з нього 5%. Це у разі, якщо самі оголосите, що це майно у вас не має джерела походження".

Пендзин також наголосив, що ідея загальної податкової амністії ускладнюється "декількома моментами" з українського законодавства.

"По-перше, у нас на сьогодні є обмеження 3 роки позовної давності щодо несплачених податків. По-друге, на сьогодні немає у законі про незаконне збагачення норми "для фізичних осіб, громадян". Будь-яке майно, яке у вас на сьогодні є, за українським законодавством є законним", – заявив економіст.

"І останній момент – а чому люди доводитимуть законність або незаконність придбаного майна? Є презумпція невинуватості. Якщо податковий орган має якісь претензії до вас – нехай іде і доводить. Це його питання, а не людини. Нехай ті, хто впроваджує такі цікаві речі, читають Конституцію", – підсумував він.

odessa.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента Володимира Зеленського підготувала законопроект про введення в Україні загального декларування доходів громадян.

загальне декларування може стосуватися всіх, крім пенсіонерів і тих, хто отримує гроші від держави;

українцям доведеться розбиратися у податкових деклараціях і стежити за своїми статками;

нульова декларація може узаконити тіньовий заробіток, але з іншого боку дозволить поповнити бюджет.

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