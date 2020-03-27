Неякісні продукти і нескінченні черги: що їли люди в СРСР

Незважаючи на твердження, що в СРСР були більш якісні продукти харчування, люди їли абияк і чим доведеться, намагаючись дістати харчі в нескінченних чергах.

Про це написав у своєму блозі користувач Максим Мирович.

"Всі ці "натуральні" продукти існують і сьогодні, але залишаються непоміченими за нормальним якісним асортиментом. Харчуються "як в СРСР" зараз тільки старі самотні бабусі - але не тому, що намагаються дотримуватися того "натурального" харчування, а просто тому, що у них немає грошей ні на що інше", - написав блогер.

М'ясо

Нормального м'яса в СРСР практично не існувало, досить згадати "класичні" страви радянської кухні – котлети та інше таке. На відміну, від наприклад, стейка, котлети можна приготувати з будь-якої м'ясної тельбуха, перетертої через м'ясорубку, та ще й розбавити це хлібом. У пізньому СРСР навіть таке поганенька "котлетне" м'ясо було великим дефіцитом, і за ним вишиковувалися чималі черги.

Курі в СРСР були досить неїстівні, супові (худі і синього кольору), часто продавалися з необрізаними лапами і кінчиками крил (для збільшення ваги при продажу) і в стані глибокої заморозки. Що цікаво, навіть таке м'ясо в пізньому СРСР було дефіцитом, за яким люди давилися в чергах. Більш-менш вільно можна було дістати субпродукти начебто морожених курячих ший.

Ковбаса

Простому народу пропонували задовольнятися "докторськими" ковбасами, про корисність яких складали всілякі міфи у радянських кулінарних книгах. Навіть така ковбаса коштувала чималих грошей - 3 крб. 60 коп. (при середній зарплаті у 120-160 карбованців).

Більш-менш пристойна ковбаса (з великим вмістом м'яса і малим вмістом паперу) була дефіцитом. Такий контейнер розмітають приблизно хвилин за 15, причому часто існувало обмеження - відпускати не більше 1-ї палки ковбаси на руки, саме тому в на фото радянських черг можна побачити багато дітей - їх брали у похід за дефіцитом в якості "других рук".

Ринок

Трохи краще справи з м'ясом йшли на ринках – вони існували практично в кожному місті СРСР, і на них іноді можна було купити те, чого не було в магазинах.

Існував, скажімо, непоганий вибір свинини, а й тут були свої нюанси - хороші шматки туші або розбиралися дуже швидко, або продавалися "з-під прилавка" "своїм" покупцям. Загалом, щоб купити гарної свинини, потрібно було добре поквапитися.

Овочі фрукти

А тепер перейдемо до овочів і фруктів. Більш-менш без проблем можна було купити капусту, моркву, буряк і цибулю, на фото нижче - типовий "овочевий" з СРСР вісімдесятих років.

Зверніть увагу на організацію процесу торгівлі - покупці не вибирають товар самі, вони лише говорять, що їм потрібно, після чого продавець сам зважує товари. У таких чергах часто виникали суперечки на рахунок того, що продавець дав якусь гниль, нехай мовляв сам це їсть.

У деяких міста Союзу безпроблемно можна було купити на ринку огірки, куди їх привозили громадяни кавказьких республік, але було одне але - там вони коштували в кілька разів дорожче, ніж в магазині.

В цілому при уявній достатку на торгових рядах сам асортимент дуже бідний - фактично, продавалися тільки яблука (погані), хурма, гранати і виноград.

Риба і соки в банках

Приблизно до кінця 1970-х років більш-менш були справи у СРСР з рибою, але потім і вона пропала з прилавків. Ось дуже гарне фото - покупці стоять у довгій черзі за якимись рибними тельбухами на кшталт "хвостів минтая", з яких можна було приготувати тільки юшку, більше нічого. Час від часу морожену рибу могли продавати "повз каси" прямо з ганку магазину, з пластикових ящиків.

А ось так в пізньому СРСР виглядали полицы з смачними сирами і молочними продуктами, подивіться на це достаток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СРСР дав цілу лінійку відомих і популярних у всьому світі брендів, але доля їх була різною - іноді навіть сумною.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!