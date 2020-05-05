Непроста ситуація в українській економіці: Шмигаль розповів про зростання безробіття

В Україні за останній місяць кількість безробітних зросла на 100 тисяч осіб і ситуація в економіці на даний момент склалася надзвичайно складна.

Про це у понеділок, 4 травня, в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. При цьому глава уряду запевнив, що зараз на казначейському рахунку лежать ті ж самі десятки мільярдів гривень.

"Золотовалютні запаси сьогодні плюс 25 мільярдів доларів еквівалент. Тому курс стабільний, але ситуація в економіці надзвичайно складна", – впевнений глава уряду.

Він також зазначив, що економічна криза і ситуація з карантином в Україні вплинули на малий та середній бізнес.

"Разом з тим уряд не применшує ситуацію, скільки людей сьогодні втратили роботу. У нас 100 тисяч безробітних зареєструвалося на біржі за місяць", – заявив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.